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驚悚！國道三號突竄出小鹿 慘遭兩車撞死
今天凌晨4點許，一頭鹿突然闖進國道3號北上184.7公里和美龍井段的內側車道，2輛轎車駕駛先後煞車不及撞上，這頭鹿當場慘死，轎車駕駛也因鹿突然竄出受到驚嚇，並造成車損，警方現正調查這頭鹿是野生或民眾飼養，若有飼主可依法開罰。
今天凌晨4時50分，國道3號北上184.7公里和美龍井路段，楊姓男子駕駛一輛轎車先碰撞闖進國道的小鹿，而邱男駕駛一輛轎車行經該路段時，也因閃避不及再度碰撞，小鹿遭2車連撞當場慘死，輪胎上血跡斑斑，國道七隊大甲分隊獲報後趕抵現場，不到30分鐘就排除狀況，幸無人傷亡。
國道七隊表示，該起事故因小鹿突然闖進國道車道，影響2車行駛，駕駛反應不及才被撞死鹿。警方正調查這頭鹿是否有飼主，並調閱監視器查閱是否為載運鹿隻的車輛不慎掉落；若有飼主可依違反道路交通管理處罰條例第84條，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通」處以300元至600元罰鍰，若因而造成交通事故，更須負起民事及刑事責任。
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