驚悚！國道三號突竄出小鹿 慘遭兩車撞死

今天凌晨4點許，一頭鹿突然闖進國道3號北上184.7公里和美龍井段的內側車道，2輛轎車駕駛先後煞車不及撞上，這頭鹿當場慘死，轎車駕駛也因鹿突然竄出受到驚嚇，並造成車損，警方現正調查這頭鹿是野生或民眾飼養，若有飼主可依法開罰。

今天凌晨4時50分，國道3號北上184.7公里和美龍井路段，楊姓男子駕駛一輛轎車先碰撞闖進國道的小鹿，而邱男駕駛一輛轎車行經該路段時，也因閃避不及再度碰撞，小鹿遭2車連撞當場慘死，輪胎上血跡斑斑，國道七隊大甲分隊獲報後趕抵現場，不到30分鐘就排除狀況，幸無人傷亡。