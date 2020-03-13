影／兒子好好在上班 詐團卻向老父稱他作保遭擄詐16萬

新北市陳姓男子日前接到詐騙集團電話，誆稱其子幫人作保還被限制行動，須償還90萬元，憂心兒子安危，陳男依指示到提款機領錢，還刷卡買金飾，依照對方指示丟包，沒想到全是一場騙局，板橋警方按圖索驥，昨天逮捕詐騙集團取款車手的26歲陳姓男子，警詢後今天依詐欺罪嫌送辦，警方將向上溯源全力循線揪出幕後詐騙集團。

據了解，62歲的陳男退休在家，日前在住處接到詐騙集團來電，對方一開口就問，「你是不是陳某某的父親，你兒子在外面替人作保，對方跑了，現在這筆錢要你兒子負責還。」

陳父一聽大驚失色，儘管半信半疑，但對方要他不能掛斷電話，一旁背景聲音還隱約傳來兒子的哭喊聲，陳父於是詢問對方究竟要還多少錢，經過討價還價，對方要他到附近超商提款機提領8萬元後，放在信封袋內，並依照指示把錢放在機車的腳踏墊。

詐騙集團見他輕易上當，食髓知味，又要他拿著信用卡到金飾店刷卡8萬元購買金飾，一樣把金飾放在機車腳踏墊後，回家靜候佳音。

為了愛子的安全，陳父不敢報警，乖乖依照指示領錢買金飾並丟包，過程中他也不敢掛斷電話，完全中了詐騙集團的伎倆，直到他返家後覺得不太對勁，於是撥打兒子手機，才發現兒子根本好端端在上班，讓他氣得向警方報案。

板橋警分局後埔派出所根據監視器畫面，鎖定取款車手，向檢方聲請拘票，昨天在新北市新莊區將車手26歲陳姓男子拘提到案，據了解，陳男擔任詐騙集團車手，接受詐騙集團指示，負責前往被害人丟包地點拿錢，過程中十分小心翼翼，拿到現金及金飾後還跑到板橋大遠百廁所內交款。