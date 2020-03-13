車主感謝！車停路邊遭撞 警員查監視畫面兩天找到肇事者

台南市永康區陳姓車主發現停自家旁紅色轎車被撞，後視鏡斷落，車身有嚴重擦痕，報警求助。永康分局永康派出所林姓警員花了兩天一夜、仔細察看近20小時周邊監視畫面、追查近百輛藍色貨車，終於找到肇事車主，昨天到案說明，陳姓車主得以求償，今天感謝林姓警員不因小案子推托，積極為民服務。

永康派出所表示，陳姓男子9日傍晚報案指稱停放自家外轎車遭撞，從擦撞痕跡研判可能是藍色貨車，當班林姓警員立即協助調閱影像釐清，因車子停了超過一天，時間較長，地點又鄰近工業區，一整天路過的藍色貨車不下百台，因監視器影像未完全錄到撞擊點，難以立即掌握到肇事車輛，只能逐一過濾清查。

林姓警員花了兩天一夜調閱影像，最後鎖定幾台可疑的藍色貨車一一追查，果然查出有1輛大貨車在當日早上8點多行經該處時，司機有暫停並下車查看，數分鐘後離去。

林姓警員查出是外地貨運公司車輛，並協助聯繫車主，貨車司機到案表示，沒有擦撞到印象，當時停車是撞到後方另一輛車且已與被撞車主和解，並無肇逃，後來行車紀錄器貨運公司也轉檔提供，確認司機說法。

永康派出所所長莊大成指出，警員怕錯過追查時機，仍持續陪同陳男往下查看監視器近6小時沒確認，隔天繼續看、聯絡疑似肇事車主，直到第三天聯絡到貨運公司確認，所屬藍色貨車行車紀錄器確實錄有撞到紅色轎車，司機隨後到案說明。

警方表示，原來貨車當日撞到停在紅色轎車後方的其他車輛，司機有下車查看並告知車主，但沒想到要離開時，車尾竟又掃到紅色轎車但不自覺，「陳姓男子得知確定已找到肇事駕駛得以求償，再三感謝警方的積極協助」。