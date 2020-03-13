中壢聖德路汽車自撞電桿 女乘客傷勢嚴重

今早9點許桃園市中壢區聖德路二段，1輛汽車自撞路旁電線桿，受猛烈撞擊，汽車後方擋風玻璃碎裂，板金變形，造成車上駕駛23歲曾姓男子胸部疼痛，乘客20歲陳姓女子由消防隊，傷勢較重，現場評估為OHCA（到院前心跳停止），兩人皆緊急送至聯新醫院救治。

今早消防隊獲報案後，出動救護車2輛、水箱車1輛，及7名消防員，到達現場後，發現汽車因受到猛烈撞擊車體嚴重變形，乘客陳姓女子因而受於車內，消防人員破壞車門將其從救出，女子傷勢嚴重，現場評估為OHCA（到院前心跳停止）；另一名傷患，駕駛陳姓男子則自行脫困等待救援，表示胸部疼痛，兩人分別送至聯新醫院。