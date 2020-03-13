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影／貨車吊臂未收撞斷號誌鐵架 交通大打結

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
駕駛大貨車的楊姓男子今天上午行經新北市新店區安康路與安和路口，因未注意吊臂未收起，撞斷路口的交通號誌及路牌的鐵架，造成通大塞車。記者王長鼎／翻攝
駕駛大貨車的楊姓男子今天上午行經新北市新店區安康路與安和路口，因未注意吊臂未收起，撞斷路口的交通號誌及路牌的鐵架，造成通大塞車。記者王長鼎／翻攝

駕駛大貨車的楊姓男子今天上午行經新北市新店區安康路與安和路口，因未注意吊臂未收起，撞上路口的交通號誌及路牌的鐵架，所幸沒有造成人員受傷，但鐵架橫倒在路口，嚴重影響交通，警方已通知市府交通局派員搶修中，警方也通報警廣及交控中心協助託播告知用路人改行其他道路。

新店警方今天上午10時35分獲報，新店區安康路與安和路口的交通號誌及路牌鐵架，遭一輛大貨車撞斷，橫倒在路口，造成雙向交通受阻。

警方到場發現，大貨車駕駛楊姓男子因一時疏忽未注意將貨車的吊臂收好，導致吊臂撞斷號誌鐵架。警方目前還在協助疏交通，也呼籲用路人提早改道行駛。

駕駛大貨車的楊姓男子今天上午行經新北市新店區安康路與安和路口，因未注意吊臂未收起，撞斷路口的交通號誌及路牌的鐵架，造成通大塞車。記者王長鼎／翻攝
駕駛大貨車的楊姓男子今天上午行經新北市新店區安康路與安和路口，因未注意吊臂未收起，撞斷路口的交通號誌及路牌的鐵架，造成通大塞車。記者王長鼎／翻攝

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