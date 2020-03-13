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車禍事故發生常塞車回堵 義交設「快打支援」救交通

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水警分局交通組長顏永椿與清水義交中隊長崔惠國推出義交快打支援模式，發生事故後車輛回堵時，經警方評估需請求義交支援，雙方共同維護用路人行車安全。圖／清水警分局提供
台中市清水警分局交通組長顏永椿與清水義交中隊長崔惠國推出義交快打支援模式，發生事故後車輛回堵時，經警方評估需請求義交支援，雙方共同維護用路人行車安全。圖／清水警分局提供

交通重大事故發生後，造成車輛回堵影響人車安全，警方雖立即加派鄰近警力到場支援排除，無形中也增加警方勤務率。台中市清水警分局交通組長顏永椿與清水義交中隊長崔惠國為此研擬一套義交快打支援模式，發生事故後車輛回堵時，經警方評估需請求義交支援，以區域性支援為主，義交幹部透過網路公務群組通知就近前往義交協助疏導交通，以維護用路人行車安全，推出後頗獲好評。

3月10日上午啟動第一次義交快打模式，當天各地傾盆大雨，上午7時45分正值上課上班尖峰，一輛公車與自小客車在沙鹿區台灣大道與光華路口發生交通事故，造成自小客車車頭凹陷，造成交通嚴重回堵，當時正在鄰近執行交通疏導勤務的義交幹事楊臨湍知悉後，立即趨前查看，經回報後啓動義交快打模式，由鄰近執勤義交人員趕往現場支援，與現場警方共同指揮調撥車道及疏導交通，讓事故迅速排除。

清水義交中隊長崔惠國表示，警力有限，民力無窮，這次快速支援的勤務，構想源自警察的快速打擊部隊，以區域性支援為主，立即投入鄰近交通崗與勤餘人員，讓事故現場交通回堵狀況立即獲得改善。

清水警分局交通組長顏永椿說，啟動義交快打模式後，不僅能快速到場支援，現場員警也能安全快速處理，並迅速恢復交通順暢。他也呼籲駕駛或用路人能遵守各項交通規則，避免交通事故發生。

台中市清水警分局交通組長顏永椿與清水義交中隊長崔惠國推出義交快打支援模式，發生事故後車輛回堵時，經警方評估需請求義交支援，雙方共同維護用路人行車安全。圖／清水警分局提供
台中市清水警分局交通組長顏永椿與清水義交中隊長崔惠國推出義交快打支援模式，發生事故後車輛回堵時，經警方評估需請求義交支援，雙方共同維護用路人行車安全。圖／清水警分局提供

警察 車禍

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