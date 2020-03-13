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影／兒子先天心臟病發 母闖紅燈攔警求開道
台中市邱姓婦人9日凌晨開車行經北屯區大連路、崇德路時，闖紅燈違規左轉停在一家超商前，隨後跑下車攔警車求助，經警方詢問後才知，邱女的兒子患有先天性心臟病，需要警車協助開道送醫，警方聽到後，協助邱女開道，將邱女兒子送往中國醫藥大學附設醫院治療，邱女在到院後十分感謝警方協助。
台中市第五警分局表示，文昌所警員葉人豪、林宗德9日凌晨4時許巡經北屯區大連路、崇德路口，遠遠看見一輛白色轎車由對向疾速駛來，並且就在警車面前違規紅燈左轉，警方見狀正準備前往攔查告發，未料轎車突然停在一家超商門口，隨後年約50多歲的邱姓女子從轎車駕駛座下車，並跑向警車求助。
警方詢問後才知，邱女剛成年的兒子患有先天性的心臟病，開車外出時，兒子稱心臟不舒服，「快沒氣了」，但她不熟路況，不知如何開到中國醫藥大學附設醫院，因擔心延誤就醫發生憾事，拜託警方能夠幫忙開道。
警方得知狀況後，協助邱女開車，沿路鳴笛帶領邱車前往中國醫藥大學附設醫院急診室，在順利安全到達後，趕緊進行治療，邱女將兒子送達醫院後，也十分感謝警方熱心協助帶路開道，「救了兒子一命」。
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