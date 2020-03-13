影／處理酒客糾紛 員警被罵三字經還遭環抱挨打
台北市中山區林森北路一帶，今晨發生酒客與酒客衝突事件。警方趕抵處理，鄭姓男子及黃姓男子竟涉嫌罵員警三字經，還環抱警員，讓警員無法動彈遭毆打。警方最後以優勢警力逮捕8人，分別依妨害公務、傷害罪嫌送辦，以及社維法裁處。
警方調查，鄭男（39歲）今晨與黃男（29歲）等3友人到中山區林森北路一家酒店消費完，在門口與周姓男子（30歲）等4人擦肩而過，沒想到雙方互看不順眼，對罵之後大打出手，持街上的塑膠椅亂砸，有一人的頭部被砸傷，附近民眾連忙報警。
警方到場口頭勸說無效，便強勢壓制，豈料，鄭男竟罵警方三字經，黃男還環抱1名警員，讓鄭男毆打該警員，最後2人仍被優勢警力制伏，詢後被依妨害公務及傷害罪嫌移送法辦，其餘等人依社維法裁處。警方表示，立院日前針對刑法第149、150條的修正已生效，民眾在公眾場所滋事人數達3人以上，警方絕對將以具體行動打擊犯罪。
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