影／國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

苗栗縣頭份市一名國中女生遭他校3名年齡相仿的女生接連甩耳光霸凌，影片昨晚在在臉書社團被po出，引起網友高度關切，議論紛紛，苗栗縣教育處獲悉後責成學校召開霸凌事件處理專案會議，影片中的幾名相關學生也由家長陪同到警局接受調查，全案頭份警分局將依少年事件處理法、傷害罪嫌函送苗栗地方法院處理。

「黑色豪門企業」、「頭份竹南大小事」、「我是頭份人」等臉書社團，昨晚PO出並分享一段影片，內容顯示苗栗縣頭份市一所國中的1名女生放學後，遭到3名年齡相仿女生接連甩耳光的影片，其中1人甚至左右開弓，一連甩了4個耳光，被甩耳光的女生沒有抵抗，打人的3名女生相偕逛夜市，發現被拍照後一起離開，疑似霸凌事件引起網友熱議，直嗆要肉搜找出打人耳光女生。

這起霸凌事件疑因女生「爭搶男友」紛爭引發，遭霸凌的女生被同市另一所國中的2名女生及新竹市一所高中的女生共3人輪番甩耳光，影片場景讓許多網友見了相當憤慨。