聽新聞
test
0:00 / 0:00
電話費逾期未繳下個月加倍？ 詐團嚇得老翁四處詢問
獨自居住在屏東縣南州鄉的70歲張姓老翁，於日前接到一通來自中華電信的語音電話，告知他若電話費逾期未繳，將會立刻停話，必須按照語音指示操作，若不照做，下個月電話費將加倍計算。潘翁當下不知所措，只好打電向住在台南的兒子求助，隨後潘男的兒子將事情告知警方，警方獲報後，隨即到潘翁住所，才成功阻詐。
據了解，東港警分局南州分駐所，接到台南市警察局轉報民眾疑似接到詐騙電話的案件，獲報後員警羅敬文、鄭瑞獻立刻前往張翁住家了解狀況，恰巧張翁也正要前往分駐所，向警方查證此事。
張翁著急得向警方表示，上午接到一通中華電信的語音電話，表示電費逾期未繳，將會立刻停話，須要求按照語音指示操作，如不依指示處理，下期電話費將加倍計算。警方得知後，邊安撫張翁情緒，並向他解釋，這是詐騙集團的慣用手法。
起初，張翁半信半疑，經警方陪同下，適用家中電話發現，並沒被停話，致電中華電信詢問也並無此事，才戳破這場假冒中華電信的語音電話的騙局。
東港警分局呼籲，近來詐騙案件層出不窮，手法多變，警方有善盡宣導預防詐騙之義務；將要求員警執行家戶訪查時，轄區內的民眾進行165反詐騙宣導，並發放反詐騙宣傳單，強化全民反詐騙警覺，減少被害機會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言