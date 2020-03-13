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電話費逾期未繳下個月加倍？ 詐團嚇得老翁四處詢問

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
70歲張姓老翁，於日前接到一通來自假冒中華電信繳費的語音電話，跑到東港警分局南州分駐所請警方協助。記者陳弘逸／翻攝
70歲張姓老翁，於日前接到一通來自假冒中華電信繳費的語音電話，跑到東港警分局南州分駐所請警方協助。記者陳弘逸／翻攝

獨自居住在屏東縣南州鄉的70歲張姓老翁，於日前接到一通來自中華電信的語音電話，告知他若電話費逾期未繳，將會立刻停話，必須按照語音指示操作，若不照做，下個月電話費將加倍計算。潘翁當下不知所措，只好打電向住在台南的兒子求助，隨後潘男的兒子將事情告知警方，警方獲報後，隨即到潘翁住所，才成功阻詐。

據了解，東港警分局南州分駐所，接到台南市警察局轉報民眾疑似接到詐騙電話的案件，獲報後員警羅敬文、鄭瑞獻立刻前往張翁住家了解狀況，恰巧張翁也正要前往分駐所，向警方查證此事。

張翁著急得向警方表示，上午接到一通中華電信的語音電話，表示電費逾期未繳，將會立刻停話，須要求按照語音指示操作，如不依指示處理，下期電話費將加倍計算。警方得知後，邊安撫張翁情緒，並向他解釋，這是詐騙集團的慣用手法。

起初，張翁半信半疑，經警方陪同下，適用家中電話發現，並沒被停話，致電中華電信詢問也並無此事，才戳破這場假冒中華電信的語音電話的騙局。

東港警分局呼籲，近來詐騙案件層出不窮，手法多變，警方有善盡宣導預防詐騙之義務；將要求員警執行家戶訪查時，轄區內的民眾進行165反詐騙宣導，並發放反詐騙宣傳單，強化全民反詐騙警覺，減少被害機會。

詐騙集團

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