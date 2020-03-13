影／男子半夜丟高空煙火引爆巨大火球 辯：點菸不小心

冷氣空調工人程姓男子昨天駕車行經新北市新店市區，涉嫌從車內丟出疑似高空煙火的爆裂物，一落地立即引爆，冒出如火球般的巨大火光及聲響。由於事發地點距離派出所不遠，警方調閱監視器以車追人，昨天傍晚就查獲程男到案，並起出散裝煙火8發、花樣年華煙火1盒等危險物品，程男辯稱，在車上點菸時不慎引燃，一時心急才會往車外丟。警詢後依公共危險罪送辦。

昨天凌晨1時許，新店區民族路街頭，距離江陵派出所不遠處，突然發出一聲巨響，員警聞聲衝出察看，未見異樣，調閱沿路監視器畫面，發現一輛自小貨車的駕駛開車時，由車內朝外丟出疑似已點燃的爆裂物，一落地立即引爆，冒出如火球般的火光及巨大聲響，引起附近居民驚嚇，紛紛在網路在地社團留言，詢問發生何事。

新店偵查隊與江陵派出所組成專案小組，以車追人，鎖定41歲程姓男子涉有重嫌，向北檢聲請拘票，昨天下午5時許，在永和區新生街一處工地，查獲從事冷氣空調的程男到案，並在其車上查扣散裝煙火8發、花樣年華煙火1盒，內含20發煙火及21響禮炮包裝紙等證物。