激烈爭吵老婆帶兒子離家 先生獨留屋內起火成焦屍

桃園市龜山區信義路1棟5樓透天厝昨深夜11點竄出火舌、濃煙，消防到場撲滅在屋內發現1具焦屍，循線調查初步判定死者為屋主彭姓男子，因事發前彭和曾姓妻子發生激烈口角，曾為避免衝突帶著15歲兒子投訴旅館，未料就發生悲劇，警方已報請檢方相驗，詳細案發原因有待釐清。

消防指出，昨深夜11點04分獲報，信義街1棟5樓建築冒出濃煙，總共出動消防人員67名、消防車21輛、救護車4輛，由於現場傳出疑似有人員受困，火勢撲滅後消防員隨即入內搜索，在5樓室內發現1具焦屍，因明顯死亡未送醫，估計屋內燃燒面積達50平方公尺，均已全面燒毀。

龜山警分局指出，消防在屋內發現焦屍後，因起初身分不詳、仍有2位失聯者，轄區大林派出所循線透過手機定位迅速找到曾姓女子及她的15歲兒子，曾表示昨晚10點多因為和彭姓丈夫因生活瑣事，雙方就發生激烈口角，後來就帶著未成年的兒子投訴汽車旅館。

未料半個多小時後家裡就起火，一直到警方找上門才知道火災，據了解，警方日前有接獲彭家暴通報，附近鄰居也說，屋內夫妻相處不睦，雙方已經離婚但仍同住，常常聽到吵架聲，也曾看過警車、救護車到場，由於彭一家是租屋，房東為此也感到困擾。

警方查出，曾女帶著兒子出門後，彭一度有衝出門追人，回家後不久就起火，對於他出門這段時間，是否有再到其他處所，目前仍在調閱監視器，釐清有無縱火嫌疑。