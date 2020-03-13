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17名中高齡山友受困里龍山 摸黑下山一人遭毒蛇吻
屏東縣獅子鄉里龍山因交通方便且適合一日往返，成為熱門的登山路線；17名中高齡的山友昨天上午分3批上山，下山途中卻迷路，下午4時未依約定時間返回登山口，消防局獲報後上山搜協，晚上近9時陸續尋獲，皆平安未受傷；暗夜下山途中，卻發生68歲男登山客手部被赤尾青竹絲咬傷意外，隊員初步急救處置後協助下山，送枋寮醫院注射青竹絲毒蛇血清後無礙，其餘登山客自行返家。
里龍山又稱里瀧山，台灣小百岳，標高1062公尺，山頂處立有顆一等三角點，是恆春半島第一高峰，山間林相優美，四處皆是鳥啼聲，登高恆春半島景色盡收眼底，因近省道26線獅子鄉段，交通方便，是熱門的一日往返登山路線，偶也發生登山客迷路求援事件。
屏東縣消防局昨天下午接獲里龍山登山客失聯報案，指7男10女登山客上午7時30分自里龍山南登山口上山，預定於下午4時下山，但至約定時間仍未返回登山口且手機不通失去聯絡；消防局派遣第4大隊、獅子分隊及車城分隊共5車10人前往，並通知警分局、林務局、當地山青及義消前往搜救。
搜救人員晚上近9時陸續尋獲分3批出發的登山客，皆平安無受傷，因團員多為年長者，且天色昏暗且路況不佳，需以繩索攀爬下山，下山速度緩慢；近12時現場人員回報有名68歲男登山客快抵達登山口時，被赤尾青竹絲咬傷手部，意識清醒，經連絡附近的枋寮醫院表示有存放4瓶赤尾青竹絲毒蛇血清，凌晨1時抵達登山口後，立即送往枋寮醫院醫治。
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