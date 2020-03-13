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影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
黃男持汽油彈火燒車，白色轎車車頭全毀。記者李承穎／攝影
黃男持汽油彈火燒車，白色轎車車頭全毀。記者李承穎／攝影

嘉義市黃姓男子昨晚11時許因感情糾紛，在維新路上持汽油彈縱火燒車，雖然未造成傷亡，但第一時間報案的陳姓男子表示，當時火勢很大，濃煙竄天，還不斷聽到女性的尖叫、哭喊聲，持續好幾分鐘，聽了實在很嚇人。

陳男說，他在附近開餐廳，當時正送走最後一批客人，突然看見數百公尺外有火光，他出門查看，發現火勢超大，還聽到爆炸聲響不斷，又有女性尖叫聲，他趕緊報案，還好消防局到場不到10分鐘就徹底撲滅，沒有造成傷亡。

警方調查，黃男（60歲）將汽油分裝在3瓶牛奶瓶，再以打火機點燃，砸向疑似女友的白色轎車，當時車頭瞬間起火爆炸，車頭全毀，黃隨即逃逸，約半小時後，步行到派出所報案，手上還留有黑炭痕跡。

黃男表示，和車主有感情和財務糾紛，因為吵架，一時心生不滿才縱火。警方到現場勘驗時，疑似是黃男的女友還帶著數十名友人在場，因附近多是民宅，警方怕吵到民眾，要他們不要聚集後才離去。

警方在現場找到牛奶瓶，還殘留有汽油，一旁草叢則找到打火機，疑似就是作案工具，黃男的車子就停在白色轎車旁，車頭也有延燒痕跡，警方在他車內蒐證，找到2.5公升的汽油，前座還留有一把水果刀，目前依縱火罪嫌警詢中。

警方在黃男車內找到汽油罐。記者李承穎／攝影
警方在黃男車內找到汽油罐。記者李承穎／攝影
黃男持汽油彈火燒車，白色轎車車頭全毀。記者李承穎／攝影
黃男持汽油彈火燒車，白色轎車車頭全毀。記者李承穎／攝影
第一時間報案的陳姓民眾說，在現場聽到女性尖叫聲。圖／陳姓民眾提供
第一時間報案的陳姓民眾說，在現場聽到女性尖叫聲。圖／陳姓民眾提供

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