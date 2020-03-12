快訊

美股早盤道瓊重挫1,700點 再度跌至「熔斷」

在米蘭台人曝封城後情況 4個問答「跟武漢完全不同」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情衝擊高雄八大行業 酒店小姐每日監控體溫

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄一間高檔酒店每日替員工量體溫，若過高便要求立即返家，並立即就診，當日不得上班。記者林伯驊／攝影
高雄一間高檔酒店每日替員工量體溫，若過高便要求立即返家，並立即就診，當日不得上班。記者林伯驊／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，自從高雄知名金芭黎舞廳爆出確診台商曾造訪，雖小姐檢驗後呈陰性沒染疫，八大行業在封閉室內、會親密接觸的特性，也使男客卻步，除了擔憂感染，還怕若因此必須隔離，對「太座」難以交代；對此高雄酒店業者透露業績下滑約3成，現花上萬請人定期消毒，盼加強客人信心。

據了解，高雄市幾乎各間酒店、舞廳、按摩店，都會標榜控管小姐健康，宣稱每日消毒，客人上門要先量體溫，連以往臉書都宣傳店內小姐為主，現不得不貼出酒精、額溫槍照片。

一間高級酒店黃姓業者透露，客人會擔心疫情較少出門，生意減少約2、3成，很多熟識的酒店業者還會互相取暖，聊天第一句話就是彼此關心「生意掉了多少」；而店內加強防疫，每天替小姐、少爺及各個員工量體溫做紀錄，若小姐體溫過高，就請她立即去就診，且無診斷證明不准上班，另還請專業公司、每次花上萬元定期全店消毒。

一名愛「戰酒店」的客人說，最近會「暫時忍一下」，少去光顧，不只怕染病，若是該店傳出確診個案，萬一衛生機關為了調查接觸的範圍，疫調造成他行跡曝光，對「太座」很難交代；另名常客則認為，酒店生意是一陣一陣的，若小姐多、噱頭夠吸引人，只要店家無疫情，「愛喝的就不會怕，還是會去」，近期生意感覺逐漸回溫。

相較酒店生意，轄區有許多按摩店的高雄一間市區警分局，今年2月接獲涉從事色情性交易的檢舉，竟僅剩2件，與以往最多單月獲舉報30、40件，驟減不少，有員警透露2月上旬曾前往某間按摩店臨檢，只剩1名小姐待命，詢問業者才知道，生意下滑加上怕疫情，小姐乾脆暫時休假。

高雄一間高檔酒店落實量體溫，還手寫記錄，已實施長達1個多月。記者林伯驊／攝影
高雄一間高檔酒店落實量體溫，還手寫記錄，已實施長達1個多月。記者林伯驊／攝影
高雄一間高檔酒店落實每日替員工量體溫。記者林伯驊／攝影
高雄一間高檔酒店落實每日替員工量體溫。記者林伯驊／攝影

疫情 按摩 新冠肺炎

延伸閱讀

民眾因疫情不愛出門 高雄郵務士挽袖捐熱血

香港村構想挨批 韓國瑜不滿被說成納粹式管理

新冠肺炎防疫第一線 軍友社慰勞33化兵群

新冠肺炎防疫第一線 軍友社慰勞33化兵群

相關新聞

「雖然苦但會努力生活」！男子餓昏倒路邊 感謝暖警伸援手

鄭姓男子因離家獨自在外生活，卻多日未進食，血糖過低倒在路邊。警方據報到場，起了惻隱之心，購買便當讓鄭果腹，讓鄭感到溫情滿...

基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

基隆新冠肺炎「零確診」今傳破功，成為議會質詢焦點。1名市議員在臉書轉載「傳染病統計資料查詢系統」網站資訊，提醒市民注意防...

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

83歲獨居老人跌臥屋內1天無人知 苗警撞門即刻救援

苗栗市83歲黃姓獨居老人跌臥在浴室難以動彈，關懷社工員昨天晚上聯繫不上，擔心發生意外，通報警方察看，但屋內無人回應，撞開...

找回遺失桃機皮包 美籍失主：不可思議！

一對美國籍夫妻上個月過境台灣轉機回國，不慎遺失皮夾，航警發現後比對資料，不止查出失主是一對美籍夫妻，還請載運失主的航空公...

影／疫情衝擊高雄八大行業 酒店小姐每日監控體溫

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，自從高雄知名金芭黎舞廳爆出確診台商曾造訪，雖小姐檢驗後呈陰性沒染疫，八大行業在封閉室內、會親密...

變裝大盜橫跨3縣市竊盜！嘉縣警逮人 檢方交保

有竊盜等前科的54歲黃姓男子，農曆春節期間涉嫌變裝連續破壞鐵窗侵入民宅偷竊，包括嘉義縣議員黃嫈珺服務處等地受害，且偷竊遍...

救回防疫網寶貴資產 醫院員工瀕死消防及時救回

國軍高雄總醫院一名員工日前疑心肌梗塞，在開車上班途中昏迷，路過民眾通知消防救護員到場，及時使用AED電擊器還有CPR成功...

超前部署防疫 警署令全國警規畫替代辦公處

新冠肺炎疫情，警政署要求所有警察單位規畫替代辦公處所，為防未來同仁染疫，全軍覆沒。警政署說，目前共偵辦241件新冠肺炎網...

金山警設戶外偵訊室 報案抓人先查是否檢疫隔離

因應新冠肺炎疫情，新北市金山警分局已設置「戶外偵詢處」，利用戶外空間空氣流通，加以設置隔離板作為輔助，避免員警於密閉場所...

通緝犯發燒不符新冠肺炎採檢標準 檢警防疫嚴陣以待

基隆市警方逮捕1名發燒的李姓酒駕通緝犯，擔心染疫，高規格送醫。醫院認為李不符合採檢新冠肺炎條件，但檢方仍慎重其事，採遠距...

影／「時機歹歹」殯葬跨行詐團 絕美韓系女車手騙千萬

台中市從事殯葬業的呂嫌見「時機歹歹」跨行詐騙集團，專找整形如韓系藝人的美女車手，因呂分帳大方，女車手取款成功便可抽五成以...

熱門新聞

影／廈門台商搭高鐵衝小港機場想出境 重罰百萬、妨害公務送辦

虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

愛女莫名被殺不能找真相？ 父批士林女檢怠惰、耍官威

中華電信科長疑裡應外合涉弊 不排除交保

基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師與廠商各百萬交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。