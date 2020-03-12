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影／疫情衝擊高雄八大行業 酒店小姐每日監控體溫
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，自從高雄知名金芭黎舞廳爆出確診台商曾造訪，雖小姐檢驗後呈陰性沒染疫，八大行業在封閉室內、會親密接觸的特性，也使男客卻步，除了擔憂感染，還怕若因此必須隔離，對「太座」難以交代；對此高雄酒店業者透露業績下滑約3成，現花上萬請人定期消毒，盼加強客人信心。
據了解，高雄市幾乎各間酒店、舞廳、按摩店，都會標榜控管小姐健康，宣稱每日消毒，客人上門要先量體溫，連以往臉書都宣傳店內小姐為主，現不得不貼出酒精、額溫槍照片。
一間高級酒店黃姓業者透露，客人會擔心疫情較少出門，生意減少約2、3成，很多熟識的酒店業者還會互相取暖，聊天第一句話就是彼此關心「生意掉了多少」；而店內加強防疫，每天替小姐、少爺及各個員工量體溫做紀錄，若小姐體溫過高，就請她立即去就診，且無診斷證明不准上班，另還請專業公司、每次花上萬元定期全店消毒。
一名愛「戰酒店」的客人說，最近會「暫時忍一下」，少去光顧，不只怕染病，若是該店傳出確診個案，萬一衛生機關為了調查接觸的範圍，疫調造成他行跡曝光，對「太座」很難交代；另名常客則認為，酒店生意是一陣一陣的，若小姐多、噱頭夠吸引人，只要店家無疫情，「愛喝的就不會怕，還是會去」，近期生意感覺逐漸回溫。
相較酒店生意，轄區有許多按摩店的高雄一間市區警分局，今年2月接獲涉從事色情性交易的檢舉，竟僅剩2件，與以往最多單月獲舉報30、40件，驟減不少，有員警透露2月上旬曾前往某間按摩店臨檢，只剩1名小姐待命，詢問業者才知道，生意下滑加上怕疫情，小姐乾脆暫時休假。
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