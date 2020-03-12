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變裝大盜橫跨3縣市竊盜！嘉縣警逮人 檢方交保
有竊盜等前科的54歲黃姓男子，農曆春節期間涉嫌變裝連續破壞鐵窗侵入民宅偷竊，包括嘉義縣議員黃嫈珺服務處等地受害，且偷竊遍及彰化台南等地，嘉義縣警方清查近百支監視器及以警政署資料庫大數據分析後，本月10日終於在彰化縣逮捕黃嫌依竊盜罪移送法辦，未料檢方昨立即3萬元交保，令員警感到沮喪又無奈。
警方說，黃嫌平日無正職工作，以偷竊維生，他坦承偷竊，但不知道偷到議員服務處，因為從窗戶爬進去，未注意到是議員服務處，偷了近5萬元現金。
警方破案過程南征北跑，很辛苦，對於立即被交保也直接表示「沒法度」 ，檢方應該是看著黃嫌坦承犯案，才隨即讓他交保。
警方說，黃嫌犯案前，先騎機車尋找下手對象，同時觀察環境，藏匿校園內等候犯案時機，趁凌晨當居民熟睡時再行竊，更變裝遮掩面貌，行竊後隨即更換衣服。
朴子市區在春節期間，有竊嫌連續竊盜民宅，經警方調查後，發現嫌犯行蹤神秘，熟悉地形且手法熟練，朴子警分局調閱近百支路口監視器清查，再由警政署資料庫大數據分析，過濾鄰近縣市慣竊及出獄人口，找出黃嫌手法及作案習性相符。
在發現黃嫌騎乘友人機車作案，趕緊鎖定車號跟監埋伏，本月9日黃嫌將車輛停放在彰化縣秀水地區，朴子警方局隨即派人前往彰化埋伏查緝，經徹夜守候發現黃嫌身影，10日當場查獲黃嫌剛行竊取得的現金3萬多元及犯罪工具。
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