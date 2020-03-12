救回防疫網寶貴資產 醫院員工瀕死消防及時救回

國軍高雄總醫院一名員工日前疑心肌梗塞，在開車上班途中昏迷，路過民眾通知消防救護員到場，及時使用AED電擊器還有CPR成功從死神手中救回性命。院方今天特地到消防大昌分隊致謝，大讚救護人員救回寶貴資產。

上月26日早上6點多時，這名國軍高雄總醫院員工，被路過民眾發現，開著汽車因不明原因卡在三民區大順二路分隔島中間，外觀無明顯撞擊，但該員工坐在駕駛座上，路人連續敲窗呼喚都沒有反應。

直到高雄市消防局大昌分隊派員到場，發現該員工無呼吸、脈搏，且有繫安全帶，也排除頸椎失能異常，判斷他疑似心肌梗塞。

消防救護員立即開始CPR急救，並利用AED電擊器電擊，終於在到院前，讓該員工恢復呼吸心跳，現已康復出院。今天該員工來到大昌分隊，親手致贈獎狀與禮品，感謝大昌分隊的救命之恩。

大昌分隊長謝麟隆說，到醫院前心肺功能停止是每一位救護技術員必會面臨的挑戰。給人希望是天使，救人一命是菩薩，救護人員冷靜沉著即刻救援，不僅是專業技術的展現，更是平時訓練自我要求的結果。