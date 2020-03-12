超前部署防疫 警署令全國警規劃替代辦公處
新冠肺炎疫情，警政署要求所有警察單位規畫替代辦公處所，為防未來同仁染疫，全軍覆沒。警政署說，目前共偵辦241件新冠肺炎網路假訊息；統計尋獲827須遭居家隔離卻失聯者。將全力提升員警執勤的生命安全，例如協調救護車押解疑遭感染嫌犯、M-Police行動載具系統新增國內居家檢疫名單。昨警政署長陳家欽召開全國同步視訊會議。
至於案件偵詢，警政署要求各警察機關視單位空間而定，盡可能避免密閉場所，可改以通風良好場地進行，但要注意偵查不公開。
警政署說，警專、保安警察第一總隊等處，目前規畫為署內同仁替代辦公處所；各警局、分局、大隊及派出所，也會有異地辦公處；所有外勤機關警力，分成2至3組執勤，各組單獨運作。所有措施都為確保若同仁染疫，能將傳染可能減到最低，不至於全軍覆沒。
假訊息部分，至昨天止，衛福部疾管署及各單位提供241件關於新冠病毒網路假訊息，其中有139件偵辦中（59件疑為境外人士散布），102件共140人已遭移送。至於囤積防疫物資違反案件，至今天止，共偵辦囤積哄抬12件，移（函）送4件，8件偵辦中。
警政署表示，目前酒測由各縣、市警察局視情況辦理，酒測不會停止；未來視疫情回復全國性酒測，「酒駕零容忍」取締態度不變。
警政署指出，至昨天止接獲協尋居家隔離失聯者累計144人；接獲民政司協尋居家隔離失聯者累計683人；這827人皆已尋獲，等於零失聯。另外，接獲智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，總計發放3011人防疫手機；自有手機居家檢疫總計執行3萬779人。
警政署說，近日警力出勤或辦案時，常遇民眾謊稱自旅遊警示地區返國、咳嗽、發燒等藉口，企圖躲避查緝；為強化警力生命安全，針對押解具有居家隔離或檢疫身分人犯的運送、疫情間的臨時偵詢空間、人犯戒護、不明原因的死亡相驗，遠距詢問嫌犯等，將制定作業程序，例如若將居家隔離嫌犯解送地檢署，盡量協請消防局派救護車接送。
警政署表示，辦案時對象有無遭隔離、檢疫，員警可透過各地防疫窗口，如警察局行政科、分局行政組向衛生、民政單位查詢。警政署也在M-Police行動載具系統，新增國內居家檢疫名單，供員警值勤時查詢身分，後續也將研擬加入居家隔離名單，即時查詢。
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