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金山警設戶外偵訊室 報案抓人先查是否檢疫隔離
因應新冠肺炎疫情，新北市金山警分局已設置「戶外偵詢處」，利用戶外空間空氣流通，加以設置隔離板作為輔助，避免員警於密閉場所製作筆錄及偵辦案件時被感染。警方說，員警於逮捕人犯或受理報案時，都會運用M-police查詢民眾有無居家隔離、居家檢疫之情形。
警方說，只要警方判斷，認為不宜於辦公室內進行偵訊者，則移至戶外偵詢處，利用獨立架設之筆電、照明設備及隔離板等設備，進行隔離偵詢，進行偵詢之員警須配戴口罩、手套等防護裝備，必要時須配戴護目鏡、防護衣，避免受感染之感染風險。
警方已通令各所員警，要求員警於逮捕人犯或受理報案時，除須測量民眾體溫、使用酒精消毒外，亦要求運用M-police查詢民眾有無居家隔離、居家檢疫之情形。
分局長陳永昌表示，警察機關只要其中一人受感染，整個分局就會淪陷被隔離，希望藉由戶外偵訊處之設置，來預防員警及受偵訊民眾、犯嫌間之交叉感染之可能性，以確保分局員警各種執勤機會之安全。
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