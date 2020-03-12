基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

基隆新冠肺炎「零確診」今傳破功，成為議會質詢焦點。1名市議員在臉書轉載「傳染病統計資料查詢系統」網站資訊，提醒市民注意防疫。黃女留言涉嫌誤指確診病例位於某大型社區，被警方依涉嫌散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息送辦。

基隆市警局刑警大隊今天接獲民眾檢舉，指某議員在臉書粉絲專頁社團轉載「傳染病統計資料查詢系統」網站資訊，顯示基隆市出現第1例新冠肺炎確診病例，提醒民眾勤洗手、戴口罩，全民一起防疫。

報案人說，黃女在貼文下方留言，指確診病例位於基隆市某大型社區，會讓他人誤以為該處社區出現確診案例，並造成社區民眾恐慌。

刑警大隊科技犯罪偵查隊追查網友身分，並向中央流行疫情指揮中心及基隆市衛生局查證留言為不實訊息後，報請基隆地檢署指揮偵辦，今天下午通知黃女到案說明並製作筆錄。黃女坦承未經查證，就在臉書留言寫出社區名稱。

警方偵詢後，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪嫌，將黃女移請檢方偵辦。

警方表示，民眾應配合中央流行疫情指揮中心各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎處理，切勿以訛傳訛。散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科、併科300萬元以下罰金。