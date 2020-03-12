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83歲獨居老人跌臥屋內1天無人知 苗警撞門即刻救援

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市83歲黃姓獨居老人倒臥在浴室近1天難以動彈，苗栗警方據報快速找到老翁送醫。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市83歲黃姓獨居老人倒臥在浴室近1天難以動彈，苗栗警方據報快速找到老翁送醫。圖／苗栗警察分局提供

苗栗市83歲黃姓獨居老人跌臥在浴室難以動彈，關懷社工員昨天晚上聯繫不上，擔心發生意外，通報警方察看，但屋內無人回應，撞開大門找人，發現他倒臥近1天，協助緊急送醫無大礙。

警方說，黃姓老翁前天晚上脫掉衣褲要洗澡，突然四肢無力，跌臥在浴室地板，無法起身求救。社工員聯絡不到，擔心他患有慢性疾病，行動不便又獨居無人照顧，唯恐發生意外，通報警方協尋。苗栗警分局文山派出所警員顧竣允、劉尚豪按地址趕到老翁住家，發現大門深鎖，兩人在住家外呼喊也沒有回應。

顧竣允、劉尚豪擔心老翁發生意外，合力撞開大門，進入屋內找尋，發現老翁跌臥在浴室，意識還清楚，員警立即取毛毯讓老翁保暖，並通知救護車送醫。老翁經檢查身體無大礙，家屬接到通知趕到醫院照護，一再感謝警方火速救援。

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