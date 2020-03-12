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通緝犯發燒不符新冠肺炎採檢標準 檢警防疫嚴陣以待

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署建置遠距視訊專用偵查庭，針對可能感染疾病人犯，改採視訊方式開庭。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署建置遠距視訊專用偵查庭，針對可能感染疾病人犯，改採視訊方式開庭。圖／基隆地檢署提供

基隆市警方逮捕1名發燒的李姓酒駕通緝犯，擔心染疫，高規格送醫。醫院認為李不符合採檢新冠肺炎條件，但檢方仍慎重其事，採遠距視訊複訊後，要李4月1日再「報到」。衛生局今表示，如果嫌犯沒有旅遊史、接觸史，建議檢警視為「一般民眾」，以前怎麼做，現在就怎麼做。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章表示，李男因公共危險等案件，被判應執行3個月徒刑遭通緝。過去逮捕可易科發金輕罪通緝犯，也會因對方同意分期付款等原因暫緩發監執行。現在考量防疫優先及後端監所收容壓力，才會讓李暫緩執行，日後李若未主動報到再拘提。

陳彥章說，現在並不是每個發燒、咳嗽的通緝犯，都會暫時「放他自由」，像殺人、性侵、擄人勒贖及公務員貪汙等社會矚目重大案件，發燒、咳嗽的通緝犯仍會立即發監執行。

基隆市曾發生接受居家檢疫14天的婦人搭公車事件，引發居家檢疫、居家隔離對象違反規定，或是涉案如何接送爭議。警方希望全由消防局派救護車協助，但消防局表示依法只負責送醫，最後市長林右昌指示衛生局與民間救護車簽約解決。

這起通緝犯重獲自由的案件，又凸顯警、消對有疫情疑慮人士接送的認知差異。

消防局前晚接獲警方通緝犯發燒，擔心他有感染新冠肺炎疑慮，救護人員於是穿著全套防護裝備出勤，開救護車送李就醫。至於後續李從醫院返回分駐所，或是由分駐所到分局，從分局到地檢署，消防局依法不派車，須由警方自行載送。

醫師檢視李男胸部X光檢驗，肺部無發炎，且體溫只有37.8度，經詢問無旅遊史、接觸史，不符合新冠肺炎採檢條件。

雖然醫師認為染疫可能性低，員警仍嚴陣以待，穿著全套防護裝備開警車載李回分駐所偵詢。檢察官也不敢掉以輕心，決定採視訊問訊，訊後諭令2萬元交保，但李沒錢具保，才讓他4月1日再來報到。

通緝 新冠肺炎 發燒

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