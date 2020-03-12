影／「時機歹歹」殯葬跨行詐團 絕美韓系女車手騙千萬

台中市從事殯葬業的呂嫌見「時機歹歹」跨行詐騙集團，專找整形如韓系藝人的美女車手，因呂分帳大方，女車手取款成功便可抽五成以上薪水，與一般詐團車手取件僅抽一成相差甚遠，旗下共有17名韓系美女車手，其中更包含3名孕婦與一對雙胞胎姊妹花，警方聽了瞠目結舌。

在台中市從事殯葬業的呂姓主嫌(25歲)，近年生意差「時機歹歹」，加上結識北部一家已歇業的剝皮酒店公關小姐，掌握遭剝皮顧客資料，呂與23歲綽號「采心」、李姓女公關頭合作，找來旗下酒店小姐擔任車手。

呂嫌以通訊軟體LINE偽裝女性與男顧客聊天，並傳送女車手身材姣好的生活照、傳送「我找你好久了，你忘記我了嗎」、「我真的好想你喔！」嬌憨音檔，與被害人網路戀愛後，再以「家人住院、往生、欠債、要兼職多份工作」等悲情牌向被害人借錢。

刑事局電信警察大隊偵二隊、台中市警局第六分局、台北市警局中山分局、南投縣警局仁愛分局上月底逮捕呂嫌共22人，呂嫌自爆他從事殯葬業，但近年「時機歹歹」，才會萌生跨行詐騙集團一途。

據悉，呂嫌旗下17名女車手，幾乎都有在剝皮酒店服務過，女車手遭逮也大方坦承「都有定期保養(整形)」，並說由呂嫌、林嫌等人假冒她們身分，負責跟被害人聊天，她們只需錄製嬌憨音檔、提供美美生活照、與被害人碰個面、喝下午茶就能取款，工時短，且獲利五成以上，「很好賺」。

17名女車手中，有3名懷孕3、4個月的孕婦，但外觀纖細如韓系藝人，幾乎看不出孕肚；另有一對雙胞胎長髮姊妹，姊妹倆外型相當亮眼且相似，連辦案專員也難以分辨。