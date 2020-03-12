台南市警長頒「周哥鐵馬」獎勵有功人員 首批5人受獎

台南市警察局長周幼偉今天下午利用局務會議時間，首度公開頒發「周哥鐵馬」獎，給予偵破重大社會矚目案件辛苦警察同仁，激勵同仁工作士氣，首批有5人獲獎，分別是白河分局小隊長黃俊傑（由偵查佐吳欣怡代理受獎），刑事警察大隊科技偵查隊隊長林威廷、佳里分局偵查佐蘇俊棋、第六分局金華所長邱啟彰、第三分局安佃所警員許文和5人，

周幼偉說，拚治安顧疫情也要護健康，市警局頒破案腳踏車「周哥鐵馬」是慰勞辛苦同仁，希望同仁在防疫期間除了在治安、交通、防疫工作努力之外，能利用空閒之餘從事正當休閒活動，增加自身抵抗力。

「周哥鐵馬」獎由台南市享勵工業股份有限公司董事長林進旺，也是永康分局義警中隊榮譽中隊長捐贈，每台市價1萬多元，有27段變速的高級自行車，未來只要有重大刑案有特殊表現者均可獲得周哥鐵馬獎。

「周哥鐵馬」獎表揚案件分別是白河分局偵辦後壁區國民黨部前發生遭放置爆裂物案、總統候選人韓國瑜水萍塭公園遭民眾投擲雞蛋案、將軍區槍擊殺人案、安南區持槍侵入住宅槍擊案共四案。

另外熱心企業家吳先生捐贈台南市警局1萬支護目鏡及每人各一副太陽眼鏡，周幼偉今天也公開頒發感謝狀，感謝吳先生的熱心善行，使第一線員警擔服相關勤務更安心，讓防疫工作更完備。