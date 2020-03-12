國二女生陳屍住家 死因待釐清
目前就讀國中二年級的女生，昨天返回住家、下午卻被母親發現在廚房奄奄一息，送醫仍不治；檢警今天相驗，初步排除他殺嫌疑，原因待調查釐清。
檢警表示，這名國二女生平時與保母同住，昨天上午突然返回嘉義市住家，沒有通知母親，她的母親於昨天下午返家，卻發現女兒在住家廚房呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫，急救後仍宣告不治。
檢警今天進行相驗，現場沒有打鬥跡象，死者也沒有可疑外傷，初步排除他殺嫌疑。
檢警說，據家屬轉述，死者近來與同學之間有誤會，且被流言所困擾，在學校過得不愉快，這是否造成她死亡的原因，需進一步調查釐清。
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