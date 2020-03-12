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婦買不成口罩揚言撞人 網友抱不平：夠忙了還遇這種事

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市中壢區1名婦人今天早上開車去藥局買口罩，遭藥師告知因為健保卡時間未到，還不能買口罩，竟開始對藥師破口大罵甚至揚言開車撞人。記者高宇震／翻攝
桃園市中壢區1名婦人今天早上開車去藥局買口罩，遭藥師告知因為健保卡時間未到，還不能買口罩，竟開始對藥師破口大罵甚至揚言開車撞人。記者高宇震／翻攝

桃園市中壢區1名婦人今天早上開車去藥局買口罩，遭藥師告知因為健保卡時間未到，還不能買口罩，竟開始對藥師破口大罵甚至揚言開車撞人，兩人在馬路上互嗆，遭路過民眾以手機錄下，上傳到臉書。警方趕往現場，雙方皆未提告，警方呼籲民眾購買口罩應遵守政府規定，理性溝通勿使用暴力行為解決問題，以免觸法。

網友將兩人爭吵的影片PO上網，內容指出，1名婦人開車至中壢某藥局買口罩，口罩需憑健保卡實名制購買，婦人被藥師告知所拿的健保卡時間還沒到不能買口罩後，竟爆氣向藥師破口大罵，甚至揚言開車撞人，藥師也不好惹，在婦人準備開車離開時，站在車前，要婦人向自己道歉。網友為此抱不平，認為口罩荒讓藥局夠忙了，藥師還要遇到這些事情真是辛苦。

中壢分局表示，經員警了解後，為購買口罩所引發之糾紛，目前雙方皆未提告，警方在此呼籲購買口罩應遵守政府規定，理性溝通勿使用暴力行為解決問題，以免觸法。

口罩 健保卡

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