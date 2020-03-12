影／韓風孕婦、雙胞胎當詐欺女車手 25男被騙1100萬

刑事局電信警察大隊偵破以呂姓男子為首共22人詐騙集團，藉通訊軟體LINE與被害男子聊天，以「家人住院、過世、欠錢」等劇情博取同情，再由17名外型亮麗、身形交好的女車手出面喝咖啡、拿錢，其中3名女車手懷有身孕和一對韓系藝人般的雙胞胎長髮姊妹，詐騙手法令警方稱奇，短短半年不法獲利1100萬元。

警政署刑事局電信警察大隊偵二隊去年初接獲線報，以呂姓主嫌（25歲）為首的詐騙集團，專以通訊軟體LINE偽裝成女性，傳送「我找你好久了，你忘記我了嗎？」、「我真的好想你喔！」嬌憨音檔與養眼生活照給被害男子，互以「老公」、「老婆」、「寶貝」稱呼，大談網路虛擬戀愛、真詐財。

專案小組調查，2年前北部警方偵破一家林森會館（已歇業），該會館以剝皮酒店方式詐騙顧客，呂嫌取得該家剝皮酒店顧客資料，夥同剝皮酒店小姐對被害顧客進行「二次剝皮」，呂嫌更跨區到台中市北區一家會館（已歇業）行騙。

專案小組指出，從去年1月至7月，至少有25名被害男子受騙，年齡從20歲至70歲不等，被害人多在北部與中部，不法金額至少1100萬元。

據悉，17名女車手年齡約20多歲，個個大方坦承有美容整型，要讓自己外型更好、更辣，其中有一對長髮韓系雙胞胎姊妹，外型相似度極高，連警方也難辨誰是姊姊？誰是妹妹？

另3名女車手是懷孕3到4個月的已婚孕婦，但外型如同韓系藝人般纖細，完全看不出孕肚，讓專案小組驚訝不已。

其中，23歲花名「采心」的李姓女公關頭詐騙台中市一名工程師，該工程師深信「女朋友」家中遭逢變故、急需用錢，不惜貸款付錢，短短半年遭騙300萬元。