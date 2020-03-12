男子疑中暑倒臥在路旁 人民保母即時救援

屏東市55歲潘姓男子日前騎電動代步車到醫院拿藥，因天氣炎熱身體吃不消，行經屏東市民學路時，無力癱坐在電動代步車旁，民和派出所巡邏警員經過發現，立即停車協助。潘男身體不適，一時無法表明身分，警員透過藥袋查出住所等資訊，並聯繫潘男家人，將他平安送回家。

警方表示，屏東警分局民和派出所2名警員本月10日中午12時許，行經屏東市民學路時，發現潘姓男子癱坐在電動代步車旁，警員見狀上前查看。當時潘男身體不適，無法表明身分及住所，警員從電動代步車上的藥袋查詢身分，聯繫上潘男的兒子。潘男兒子到場後，不斷向員警道謝，感謝警方即時伸援手，否則後果不堪設想。

屏東警分局呼籲，家中如有行動不便或體弱長者，應記錄衣著、特徵等，掌握長者可能的活動範圍，也可為長者準備易識別身分的配件，及便於聯繫身分的資料，增加長者走失被尋獲機率。