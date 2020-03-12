大甲消防隊員送女友情人節禮物「住警器」 浪漫喊：替我守護妳

有創意的防火宣導，台中市大甲消防分隊今天在臉書說 ，該隊有消防隊員送女友情人節禮物，是住宅火警警報器，強調可代替他，隨時保護女友。

臉書最後還註明，這篇按讚人數如果超過500，就讓男主角曝光。

大甲消防分隊臉書寫「無法陪伴妳的夜晚，代替我守護你」，消防員用這個來告白。

2月14日是西洋情人節，大甲消防隊何姓隊員在情人節前夕，想要讓女朋友過一個特別的情人節，他覺得玫瑰花、巧克力都太普通，無法留下深刻印象，特別準備了「住宅用火災警報器」來告白。

女朋友打開後又驚又喜，何姓隊員說「無法陪伴妳的夜晚，代替我守護你」，不僅守護了女朋友的居家安全，也擄獲了美人歸。

文中提到，根據研究，人處於睡眠當中，聽覺最敏銳，觸覺次之，視覺再次之，而嗅覺基本上沒有什麼作用，

當火災發生時，如何保護妳的安全呢？

住宅火災警報器會在火災初期以高分貝的音量提醒妳，「及早發現 」「及早反應 」「及早逃生」，除了守護你還守護全家人，愛她就是連對方的家人都照顧到。