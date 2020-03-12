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桃園9旬老翁雨中癱坐 暖警發現助返家
桃園市9旬劉姓老翁今天上午獨自出門看診，回家路上疑似體力不支癱坐人行道上，又碰上突如其來的大雨躲不掉全身淋濕，所幸路過的員警發現趕緊幫助他平安返家。
平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，劉姓長者家住平鎮龍岡地區，因身體不適前往診所就醫，看完醫生後準備走回家，疑似體力不支，癱坐在人行道的圍牆邊稍作休息，沒想到下大雨，老人家因為走不動只能縮著身子不斷的發抖。
龍岡派出所同仁巡佐楊恩貴、警員馬雲九及張嶧祖巡邏經過，見老翁臉色發白，恐有失溫危險連忙上前幫忙，但老翁略有失智，面對員警詢問說不出姓名和住家地址，員警只好先將老翁載回勤務駐地，拿毛巾擦乾頭手身體並遞上熱飲讓老翁暖身。
等老翁狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，並利用巡邏車將老翁送返家，但是沒其他人在家裡，員警擔心老翁獨自在家有安全問題，於是再陪他一會兒，直至老翁兒子返家才放心離去。劉姓老翁兒子表示，幸好此次得警方協助，父親才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。
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