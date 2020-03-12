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防偵詢人犯遭感染 新北警祭出全副武裝防護
警政防疫措施再升級，即日起為了防範新冠肺炎擴散，新北市警方於各分局設立戶外偵詢處，針對有呼吸發燒症狀、居家檢疫、居家隔離身分的疑犯，都將使用戶外偵詢措施，同時戒護員警將統一穿著全套防護服，避免遭傳染風險，能持續維持警力運作。
目前各警分局已實施全面體溫檢測，洽公民眾踏入警局同時，都需接受體溫量測，同時使用酒精消毒雙手，並配合戴口罩，確認沒有發燒、呼吸道症狀後，才准放行；近日防疫偵詢設備也陸續到位，增設「戶外偵詢處」，避免警方人員遭傳染。
戶外偵詢處主要針對3種身分的犯罪嫌疑人、民眾才會啟動，一為具有呼吸道、發燒症狀，當仍有急迫需接受警方偵詢者；二為具有居家檢疫身分；以及三為居家隔離者；其中居家檢疫、居家隔離者會透過警方查詢系統M-Police進行確認。
戶外偵詢處目前將設有簡易辦公設備，除了桌椅、電腦以及錄影設備，同時以壓克力擋板區隔受偵詢者及警方偵詢人員，而戒護員警也將穿著全套防護服，避免因飛沫、接觸導致傳染，過程中全程使用手套，同時使用完畢後將進行設備消毒。刑事案件經警方偵詢完畢後，將再請示地檢署檢察官，進行相關後續解送事宜。
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