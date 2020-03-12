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15歲少女家中輕生 母親開門目睹悲痛
就讀桃園某國中2年級的15歲少女昨天下午2點半，被母親發現陳屍在嘉義市住處，母親悲痛地趕緊報案，警方初步排除他殺跡象，死者也無外傷，現場未留有遺書。
少女母親報案時很慌張，地址一度報錯，救護人員抵達現場時，母親說「孩子很危險」，救護人員使用AED電擊器試圖急救少女，但機器顯示不建議電擊，送醫急救仍不治。
少女母親說，女兒從小由保母在桃園帶大，偶爾會回家，但昨天是上課時間，沒有預先通知就返家，她開門進屋，在廚房內就見女兒命危，最近與同學有些誤會、糾紛，心情比較不好，但沒想到會發生憾事。
檢警通報嘉義市社會處，並通知學校老師，今天上午已相驗完畢，目前家屬暫時無意見。市府社會處已通知桃園市社會局，正在了解原因中。
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