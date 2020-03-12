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老屋隔間成套房分租 房客住1年就漏水短路葬身火窟

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
陳男將老屋改成套房分租，卻未注意漏水導致短路起火害潘姓租客被燒死，法院依過失致死判陳9月徒刑。記者曾健祐／攝影
陳男將老屋改成套房分租，卻未注意漏水導致短路起火害潘姓租客被燒死，法院依過失致死判陳9月徒刑。記者曾健祐／攝影

桃園陳姓男子將蘆竹一處屋齡40年的房子改建成套房，未料才出租1年多就因漏水，導致下方冷氣機短路引發火災，導致潘姓房客逃生不及葬身火窟，審理時陳矢口否認，辯稱都有換電線，其他房客證稱，屋子很舊牆壁天花板都龜裂還漏水，法院不採信陳，依過失致死罪判他9月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男將房子隔間租給潘姓、卓姓及謝姓3名房客，且本就知道因屋況老舊客廳有漏水，仍未將下方的冷氣機移走或是拔除電源，2017年11月27日早上7點多，冷氣電線短路起火，鄰居見冒出濃煙趕緊報案，消防到場撲滅後發現潘姓房客倒臥房間門口，送醫不治。

審理時，陳姓房東矢口否認過失，辯稱房子的電線他都有換過，陳的辯護人說，陳男2012年有請台電檢驗合格後辦理分電，2016更換無熔絲開關，且為了美觀很多電線藏在牆壁裡，難期待他可以目視判斷或預測電線已經劣化需要更換。

謝姓、吳姓租客證稱，房子老舊牆壁、屋頂水泥都有龜裂、漏水，甚至有局部鏽蝕情形，與消防局現場勘驗狀況符合，並確認起火原因為冷氣機電線短路。

此外，法院依陳男在消防局調查期間，發現他曾說，該房子蓋好約40年，2016年分戶成套房出租，客廳的補強鋼樑是之前做的，他每天也會進出客廳神龕上香，由此可見陳已居住多年，清楚客廳北端是水泥雨遮與鐵皮車庫連接處，結構脆弱需要用鋼樑補強，加上事前有連續下雨漏水。

法院認為，陳男客觀上並無不能注意，未將下方冷氣機移走或拔除電源，其疏失和最終導致火災釀死有相當因果關係，審酌他疏於用電安全引發公共危險，更導致房客死亡，依過失致人於死罪判陳有期徒刑9月。

漏水 房客

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