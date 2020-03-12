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舢舨失去動力 台南海巡隊協助脫困

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
高雄一艘舢舨在高雄興達外4.5浬處海域失去動力，台南海巡隊巡防艇協助將舢舨拖帶返回興達港。記者黃宣翰／翻攝
高雄一艘舢舨在高雄興達外4.5浬處海域失去動力，台南海巡隊巡防艇協助將舢舨拖帶返回興達港。記者黃宣翰／翻攝

近期受到鋒面影響，台南和高雄海上湧浪較大，高雄一艘舢舨在高雄興達外4.5浬處海域失去動力，台南海巡隊接獲艦隊分署勤指中心通報，派出巡防艇前往協助後，將舢舨拖帶返回興達港

南海巡隊昨天下午3時42分抵達通報海域，發現該失去動力舢舨。現場海象惡劣，舢舨搖晃嚴重隨時有翻覆虞慮，為確保人船安全隨即將船長接駁至艇上安置，協助將舢舨拖帶返回興達港，下午4點40分平安順利返港泊靠。邱姓船長對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。

由於受到鋒面影響，海上湧浪較大，台南海巡隊呼籲民眾航行時需多加留意，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，防範意外發生，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

海巡 南海 興達港

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