影／台中住宅火警 孕婦睡夢中驚醒二樓逃生

台中市豐原區今早一棟民宅起火，方姓屋主正要外出，忽見一樓竄出濃煙與高溫，趕緊叫醒睡夢中的兒子與兒子的林姓女友，三人倉促從二樓後陽台逃生，林女因懷有7個月身孕，過程中飽受驚嚇，雖無明顯外傷仍就醫觀察，進一步起火原因有待消防局火調科釐清。

今早9點多，台中市豐原區豐年路一棟三層樓民宅發生火警，由於該民宅鄰近台灣電力公司翁子變電所，擔心火勢延燒，台中市消防局派遣豐原、豐南、石岡、后里、潭子與第一大隊馳抵滅火。

驚險逃出的方姓屋主(44歲)心有餘悸說，早上8點多他起床準備外出，忽然聽到「碰」一聲疑似電線走火的聲音，隨後一樓樓梯竄出濃煙，他趕緊穿上外衣與內褲，「整個過程不到20秒」，火勢已經延燒，他根本來不及穿上外褲。

方姓屋主說，他趕緊叫醒在二樓後側房間熟睡的22歲兒子與兒子的林姓女友(19歲)，三人從後陽台破窗逃出，三人飽受驚嚇、膝蓋與腿部有些許刮傷。

平安逃出火場後，三人驚魂未定坐在對面鄰居騎樓的藤椅上休息，而方姓屋主的母親剛好外出，躲過一劫。

由於林女目前懷有七個多月身孕，火警飽受驚嚇，雖沒有明顯外傷，但為求慎重仍就醫觀察，其他兩人婉拒送醫。