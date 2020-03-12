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影／台中住宅火警 孕婦睡夢中驚醒二樓逃生

聯合報 / 聯合報林佩均
消防人員迅速撲滅火勢，一樓家具與機車幾乎全毀。記者林佩均／攝影
消防人員迅速撲滅火勢，一樓家具與機車幾乎全毀。記者林佩均／攝影

台中市豐原區今早一棟民宅起火，方姓屋主正要外出，忽見一樓竄出濃煙與高溫，趕緊叫醒睡夢中的兒子與兒子的林姓女友，三人倉促從二樓後陽台逃生，林女因懷有7個月身孕，過程中飽受驚嚇，雖無明顯外傷仍就醫觀察，進一步起火原因有待消防局火調科釐清。

今早9點多，台中市豐原區豐年路一棟三層樓民宅發生火警，由於該民宅鄰近台灣電力公司翁子變電所，擔心火勢延燒，台中市消防局派遣豐原、豐南、石岡、后里、潭子與第一大隊馳抵滅火。

驚險逃出的方姓屋主(44歲)心有餘悸說，早上8點多他起床準備外出，忽然聽到「碰」一聲疑似電線走火的聲音，隨後一樓樓梯竄出濃煙，他趕緊穿上外衣與內褲，「整個過程不到20秒」，火勢已經延燒，他根本來不及穿上外褲。

方姓屋主說，他趕緊叫醒在二樓後側房間熟睡的22歲兒子與兒子的林姓女友(19歲)，三人從後陽台破窗逃出，三人飽受驚嚇、膝蓋與腿部有些許刮傷。

平安逃出火場後，三人驚魂未定坐在對面鄰居騎樓的藤椅上休息，而方姓屋主的母親剛好外出，躲過一劫。

由於林女目前懷有七個多月身孕，火警飽受驚嚇，雖沒有明顯外傷，但為求慎重仍就醫觀察，其他兩人婉拒送醫。

方姓屋主表示，他們租屋在此已2年多，該棟屋齡約30多年，他確定早上時段家人都在休息，「沒有人用火」，至於是否為電線老舊引發電線走火？方姓屋主也搖頭說，「不清楚」，一切交給消防單位調查釐清。

起火民宅就在台灣電力公司翁子變電所旁，消防局調派多輛水車滅火。記者林佩均／攝影
起火民宅就在台灣電力公司翁子變電所旁，消防局調派多輛水車滅火。記者林佩均／攝影
消防人員迅速撲滅火勢，方姓屋主等三人從二樓陽台自行脫困。記者林佩均／攝影
消防人員迅速撲滅火勢，方姓屋主等三人從二樓陽台自行脫困。記者林佩均／攝影
方姓屋主(右一站者)趕緊叫醒睡夢中的兒子(坐者右一)、兒子的林姓女友(坐者中)，三人驚險逃出火場坐在對面鄰居騎樓椅上休息。記者林佩均／攝影
方姓屋主(右一站者)趕緊叫醒睡夢中的兒子(坐者右一)、兒子的林姓女友(坐者中)，三人驚險逃出火場坐在對面鄰居騎樓椅上休息。記者林佩均／攝影
方姓屋主從二樓陽台破窗逃出，雙腳膝蓋與腿部有些許刮傷。記者林佩均／攝影
方姓屋主從二樓陽台破窗逃出，雙腳膝蓋與腿部有些許刮傷。記者林佩均／攝影
方姓屋主的兒子(坐者左)與懷孕７個多月的林姓女友(坐者中)飽受驚嚇，林女為求慎重仍就醫觀察。記者林佩均／攝影
方姓屋主的兒子(坐者左)與懷孕７個多月的林姓女友(坐者中)飽受驚嚇，林女為求慎重仍就醫觀察。記者林佩均／攝影

台中市 火災 孕婦

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