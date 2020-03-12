臭到快昏倒！環保局查獲鳳山溪魷魚加工廠排放廢水

「真的臭死了！」高雄市環保局昨天獲報到鳳山溪富田橋附近稽查，查獲一家魷魚加工廠未妥善處理廢水，就排放至鳳山溪造成汙染，現場採集水樣送驗，後續將依廢清法第28條規定裁處6千至300萬元。環保局提醒，鳳山溪中上游4月1日起列為為水汙染管制區，到時查獲汙染將依水汙染防治法開罰，最高可罰2000萬元，比廢清法重的多。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，這家魷魚加工作業的廢水，未經妥善處理即經由PVC管線接軟管排放至附近水溝造成汙染。稽查人員現場進行採證時，附近居民表示空氣中瀰漫海鮮異味，惡臭難聞。住在附近的民眾還下車抱怨，空氣中惡臭味令人感到十分難受，「臭到讓人想吐」，還花錢買塑膠軟片封住沿線水溝蓋，避免惡臭氣味飄散。