臭到快昏倒！環保局查獲鳳山溪魷魚加工廠排放廢水
「真的臭死了！」高雄市環保局昨天獲報到鳳山溪富田橋附近稽查，查獲一家魷魚加工廠未妥善處理廢水，就排放至鳳山溪造成汙染，現場採集水樣送驗，後續將依廢清法第28條規定裁處6千至300萬元。環保局提醒，鳳山溪中上游4月1日起列為為水汙染管制區，到時查獲汙染將依水汙染防治法開罰，最高可罰2000萬元，比廢清法重的多。
高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，這家魷魚加工作業的廢水，未經妥善處理即經由PVC管線接軟管排放至附近水溝造成汙染。稽查人員現場進行採證時，附近居民表示空氣中瀰漫海鮮異味，惡臭難聞。住在附近的民眾還下車抱怨，空氣中惡臭味令人感到十分難受，「臭到讓人想吐」，還花錢買塑膠軟片封住沿線水溝蓋，避免惡臭氣味飄散。
環保局指出，預定今年4月1日起鳳山溪中上游為水汙染管制區。也就是說，未來只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠，均可依「水汙染防治法」開罰，列管事業單位最高可罰2000萬元。提醒業者應自主檢視是否具有適當防制設備處理製程廢水，不可非法排放廢水汙染鳳山溪。若查獲違規事項將依法予以重罰或停工，嚴重者則移送高雄地檢署偵辦。
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