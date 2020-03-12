運安會指未帶定位裝備釀台北港二死 航港局回應了

台北商港前晚發生領港小船帶領香港籍貨輪進港時意外碰撞，領港船翻覆，造成兩人死亡。國家運輸安全調查委員會今天在立法院交委會上表示，與引水人長期未配帶緊急定位裝備有關。對此，交通部航港局說，站在人命安全至上立場，針對運安會所提建議會去了解，實務面也會去精進。

運安會說，從台北港船難發現長期以來，引水人在落水時應配有的裝備卻未配帶，以至於落水後找不到訊號，增加搜救難度，將於兩周內發布期中安全運輸通告，相關作業人員應配備應急指位無線電示標（PLB/EPIRB），希望監理單位航港局監督。

對此，航港局表示，應急指位無線電示標目前是配給遊艇，能不能裝在每個救生衣上，實務層面還要去了解。

至於日後是否要在引水人或是船員身上加裝緊急定位裝備，航港局說當然因為這次船難，可以考慮提高規格，也贊同運安會的考量，但就法規面而言，目前並沒有強力規範，至於實務面上則要考量是有沒有這種東西、碰到海水會不會壞掉、能夠在水下完成多久時間、在水裡有甚麼設備可以探測到、價錢是否要由業者全盤吸收，且因為國際上合格的救生衣，並沒有配類似配備，這些都還要做進一步了解。