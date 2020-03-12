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影/清水警方防疫 戶外偵訊嫌犯有全套防疫設備

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中清水警方有防疫設備，示範在戶外偵訊居家隔離的嫌疑人情形。圖/警方提供
台中清水警方有防疫設備，示範在戶外偵訊居家隔離的嫌疑人情形。圖/警方提供

警打擊犯罪不忘防疫，台中清水警方設立戶外臨時防疫偵訊處，若有居家檢疫犯嫌 出動透明隔板，員警也穿上防疫衣，防止員警感染。

新型肺炎台灣已有多起確診案例，台中市清水警分局員警為基層防疫的第一線，除配合衛生、民政單位針對「居家隔離」及「居家檢疫」列管個案，以公發防疫手機輔助，如有異常發報者，即實施查訪工作或啓動協尋工作。

新冠肺炎疫情升溫，警方打擊犯罪又需兼顧防疫，清水警分局研擬一套作業標準，一旦查獲犯嫌為隔離檢疫對象，將要求接觸員警及犯嫌均穿上全套防護衣，並啓用臨時防疫偵訊處所，該處所設置在通風處所，防止病毒在室內擴散，且使用透明隔板，以避免飛沫感染偵訊及戒護員警，並架設錄影設備，以免嫌犯脫逃。

犯嫌同樣要先消毒，配戴口罩、量體溫，遵照標準SOP。

清水警分局長張啓祥表示，政府全力防治肺炎疫情，為配合政府執行防疫措施，警察人員經常接觸民眾更應遵守防範；防疫期間，打擊犯罪時，不容一絲鬆懈，計對居家隔離、檢疫對象涉及刑事案件部分，為保護第一線員警健康，於戶外隱蔽通風處所設置「臨時防疫偵訊處所」以防員警感染。

台中清水警方有防疫設備，示範在戶外偵訊居家隔離的嫌疑人情形。圖/警方提供
台中清水警方有防疫設備，示範在戶外偵訊居家隔離的嫌疑人情形。圖/警方提供

新冠肺炎 居家檢疫 疫情

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