兒患心臟病咳血將北上轉院 父急PO網：求禮讓救護車

雲林縣一位廖姓父親在臉書發文，指自己的小孩有心臟病，今天12日早上9點將搭救護車從台大醫院雲林分院出發，轉院到台北榮總治療，希望同路段、同時間的用路人可以在安全狀況下禮讓救護車。

廖父在臉書上貼文說，「明天早上9：00從斗六台大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園下往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車，一個傳一個，讓我的孩子能平安順利到達台北榮總，有看到的朋友幫阿鋒分享，孩子有嚴重的心臟病，要到榮總緊急治療拜託各位！拜託各位！」

此文一出，讓許多熱心網友幫忙轉載分享到各大社團，許多網友都幫忙加油打氣，「加油！」、「弟弟會好起來的」、「拜託一起轉發出去」。

根據了解，廖父兒子今年16歲就讀高一，先天罹患心臟病，自幼在台北榮總開刀多次，情況穩定後，近來都在台大醫院雲林分院追蹤就診，但9日小孩身體不舒服住院治療，近來狀況不好咳血，因此在醫師安排下，將轉回台北榮總治療。

據聞，廖父已和國道警察聯繫，警方則回覆救護車早上行經國道時段時，會協助留意沿路車流量路況，若遇上塞車，警方接到電話都會前往疏導、開路。