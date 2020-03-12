快訊

WHO：新冠肺炎進入「全球大流行」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒患心臟病咳血將北上轉院 父急PO網：求禮讓救護車

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣一位廖姓父親在臉書發文，指自己的小孩有心臟病早上9點將搭救護車北上轉診，希望同路段、同時間的用路人可以在安全狀況下禮讓救護車。圖／擷取至廖父臉書
雲林縣一位廖姓父親在臉書發文，指自己的小孩有心臟病早上9點將搭救護車北上轉診，希望同路段、同時間的用路人可以在安全狀況下禮讓救護車。圖／擷取至廖父臉書

雲林縣一位廖姓父親在臉書發文，指自己的小孩有心臟病，今天12日早上9點將搭救護車台大醫院雲林分院出發，轉院到台北榮總治療，希望同路段、同時間的用路人可以在安全狀況下禮讓救護車。

廖父在臉書上貼文說，「明天早上9：00從斗六台大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園下往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車，一個傳一個，讓我的孩子能平安順利到達台北榮總，有看到的朋友幫阿鋒分享，孩子有嚴重的心臟病，要到榮總緊急治療拜託各位！拜託各位！」

此文一出，讓許多熱心網友幫忙轉載分享到各大社團，許多網友都幫忙加油打氣，「加油！」、「弟弟會好起來的」、「拜託一起轉發出去」。

根據了解，廖父兒子今年16歲就讀高一，先天罹患心臟病，自幼在台北榮總開刀多次，情況穩定後，近來都在台大醫院雲林分院追蹤就診，但9日小孩身體不舒服住院治療，近來狀況不好咳血，因此在醫師安排下，將轉回台北榮總治療。

據聞，廖父已和國道警察聯繫，警方則回覆救護車早上行經國道時段時，會協助留意沿路車流量路況，若遇上塞車，警方接到電話都會前往疏導、開路。

榮總 救護車 台大醫院

延伸閱讀

影／「我從湖北回來發燒」 男子酒後濫叫救護車罰1600

機車載檢疫偷跑者嚇傻民眾 基市將改用民間救護車

沒有心臟病史卻突猝死？心臟外科權威魏崢這麼說

湖北通城「解除封城」 武漢中醫醫院病例「清零」

相關新聞

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

取餐停車擺不平 外送員與攤商衝突4人受傷

桃園市29歲呂姓外送員今天中午前往桃園區中華路一家小吃攤，準備取餐送交客戶，他停好送貨機車後，33歲販賣燒烤的張姓攤商販...

小孩臉色發白 大溪警開道協助就醫

桃園市大溪區謝姓婦人就讀國中的兒子昨天身體不適，因正值上班交通尖峰時間，她把車開到大溪警分局交通分隊求助，值班員警調派同...

汽車撞雲豹裝甲車 網友調侃：別越級打怪

桃園市楊梅區中山北路一段，今天早上10點左右，發生一起汽車與陸軍269旅雲豹裝甲車擦撞意外，照片被民眾PO上網，調侃車主...

雲林口湖暗夜住宅火警 發現一具男焦屍

雲林縣四湖鄉蔡厝村凌晨12點多發生一起住宅火警，警消人員到場搶救，發現一具焦屍，稍早確認其身分，為60歲的蔡姓男子，詳細...

兒患心臟病咳血將北上轉院 父急PO網：求禮讓救護車

雲林縣一位廖姓父親在臉書發文，指自己的小孩有心臟病，今天12日早上9點將搭救護車從台大醫院雲林分院出發，轉院到台北榮總治...

雲林四湖暗夜住宅火警 發現一具焦屍身分待確認

雲林縣消防局今天凌晨12點08分接獲民眾報案，四湖鄉蔡厝村有棟住宅起火，警消人員到場馳援，佈線搶救時，發現一具焦屍，目前...

影／台南一家四口吃下疑似「以色列芥菜」中毒

台南市今天發生一家四口疑似食用「以色列芥菜」中毒案件，一家人在午餐後，陸續出現嘔吐、全身無力及視力模糊等，懷疑是友人贈送...

車主巷子停兩邊封路不願移車 警察撂話：每兩小時開一次單

有民眾指出晚上回家進入巷口時，因2輛汽車停在路邊導致他無法回家，因此請警方協助處理，結果雙方竟然爭執起誰先停車，且沒人願意馬上移車，讓警察當下落下狠話直說「沒人要移，我就每兩小時來開單一次」。

原來有這招！新北地院創意 自製防疫隔離板

新冠肺炎疫情蔓延，各種防疫工具設備熱銷，甚至賣到缺貨。新北地方法院發揮創意，利用文具用品和壓克力板自製隔離板，小小巧思不...

小心荷包！迷你版測速照相機上路 金門抓超速

喜歡開快車的民眾，要小心荷包了！金門縣警察局交通隊最近在容易超速行駛、易肇事道路，都會進行科技執法，使用「雷達移動式測速...

影／新冠肺炎防疫期間 台南取締酒駕「零空窗」

新冠肺炎疫情延燒，台南市呼應行政院蘇貞昌取締酒駕沒有空窗期，下午2時30分起同步取締酒駕專案勤務，市長黃偉哲親赴安平區健...

熱門新聞

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

臉書散布台南淪陷疫區假訊息 無聊男子罰2萬元

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

魔咒？ 南投仁愛又1鄉長涉弊遭羈 連5屆都出事

南迴改安朔岔路未禁左轉 民眾無端被台東警開單引民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。