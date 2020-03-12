聽新聞
test
0:00 / 0:00
兒患心臟病咳血將北上轉院 父急PO網：求禮讓救護車
雲林縣一位廖姓父親在臉書發文，指自己的小孩有心臟病，今天12日早上9點將搭救護車從台大醫院雲林分院出發，轉院到台北榮總治療，希望同路段、同時間的用路人可以在安全狀況下禮讓救護車。
廖父在臉書上貼文說，「明天早上9：00從斗六台大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園下往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車，一個傳一個，讓我的孩子能平安順利到達台北榮總，有看到的朋友幫阿鋒分享，孩子有嚴重的心臟病，要到榮總緊急治療拜託各位！拜託各位！」
此文一出，讓許多熱心網友幫忙轉載分享到各大社團，許多網友都幫忙加油打氣，「加油！」、「弟弟會好起來的」、「拜託一起轉發出去」。
根據了解，廖父兒子今年16歲就讀高一，先天罹患心臟病，自幼在台北榮總開刀多次，情況穩定後，近來都在台大醫院雲林分院追蹤就診，但9日小孩身體不舒服住院治療，近來狀況不好咳血，因此在醫師安排下，將轉回台北榮總治療。
據聞，廖父已和國道警察聯繫，警方則回覆救護車早上行經國道時段時，會協助留意沿路車流量路況，若遇上塞車，警方接到電話都會前往疏導、開路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言