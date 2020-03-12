代送烤鴨無人收 放冰箱被控侵占

王姓女子透過Uber委託李姓男子送三隻烤鴨到台北市萬華區，結果寫錯地址，李苦等無收件人，將三隻烤鴨帶回家冰在冰箱；事後王女要求再次運送，但李認為需要另外支付酬勞，雙方爭執，王女一氣之下烤鴨不要了，報警提告李侵占、毀損罪。

李三天後接獲警方通知，帶著烤鴨到警所說明，他說是王女報錯地址，他才無法配合送烤鴨，並非刻意侵占，挨告很無辜；警方再通知王女，但是王女依程序簽單後拒領，堅持提告，三隻烤鴨最後被員警依廢棄物丟棄。

據了解，王姓女子約五十歲，住新北市，上月十八日中午她透過Uber系統，委託從新北市三重區載送三隻烤全鴨至台北市萬華區東園街，四十六歲李姓男子接單送貨，但抵達指定地點，遲遲找不到收件人收取烤鴨。

李男苦等多時，只好透過APP軟體將情況留言給王女，並先將三隻烤鴨暫時帶回冰進自家冰箱，繼續接客跑行程；王女看見留言，才發現自己登記送貨地址錯誤，回覆要求李男將烤鴨送至正確地點。

李男認為是王女地址輸錯，要求再次下單、支付酬勞才幫忙運送，王女認為李男刻意刁難，直接回應「烤鴨我不要了，我要告你侵占！」

當天王女就到轄區派出所提告，李男上月廿一日晚上提著冰三天的烤鴨到案說明，言談中滿是委屈；員警收下烤鴨，廿二日凌晨通知王女，但王女拒領，警察也無奈，烤鴨最後進了垃圾桶，全案函送檢方偵處。