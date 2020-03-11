影／台南一家四口吃下疑似「以色列芥菜」中毒

台南市今天發生一家四口疑似食用「以色列芥菜」中毒案件，一家人在午餐後，陸續出現嘔吐、全身無力及視力模糊等，懷疑是友人贈送、栽種在自家庭園內的植物引發。

台南市衛生局調查，患者一家人今天午餐食用九層塔蛋、花椰菜湯、魚及不明植物後產生不適，緊急就醫，目前狀況穩定，據患者表示，該植物名稱為「以色列芥菜」，種子為其親友贈送，種植於自家盆栽內，今天第一次食用該植物後即感身體不適，初步懷疑植物本身毒性導致食品中毒。

衛生局除針對疑似病因食品進行了解，亦呼籲民眾切勿採食來路不明的植物，或種植不明種子食用，因野菜可能含有致命之生物鹼，誤食會導致中毒，嚴重者甚至危害生命安全，民眾不可不慎。

芥菜屬於十字花科，以色列當地有白芥菜 （Brassica hirta）和黑芥菜 （Brassica nigra）兩種，黑芥菜種子氣味強，適於做芥末醬，而白芥菜種子的氣味較淡，為泡菜、沙拉醬的防腐劑，但本案不明植物是否為「以色列芥菜」，仍有待釐清。