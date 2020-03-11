影／「我從湖北回來發燒」 男子酒後濫叫救護車罰1600

「我從湖北回來，發燒了！」苗栗縣苑裡鎮50歲鄭姓男子昨晚6點多打119叫救護車，聲稱自己從大陸湖北返回台灣，已有發燒現象，通霄消防分隊接獲派令，2名救護人員依規定穿著全套防護衣趕往，結果發現他在家滿身酒氣，根本沒發燒、咳嗽及不適情況，也沒出國旅遊史，證實對方酒後謊報，最後依濫用救護車相關規定開出1600元「罰單」。

苗栗縣消防局指出，消防局第四大隊通霄分隊昨晚6點28分接獲指揮中心派遣，苑裡鎮西平里有急病救護案，患者報案時自訴「由大陸湖北省返回台灣，而且有發燒情形」，因TOCC(旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚資訊)有異常現象，通霄消防分隊人員不敢大意，依規定穿著全套防護衣支援苑裡消防分隊趕往救護。

不料救護車抵達後，發現報案的鄭姓男子酒味濃重，家人表示他報案前只是在家喝酒，並無出國史及接觸史，救護人員量測他體溫為36度，也沒有發燒、咳嗽或其它不適症狀，確認對方的TOCC及生命徵象正常，屬酒後謊報案件，救護人員立即向男子實施勸導並開立舉發單，隨後通知轄區員警前往處理，救護車直接返隊未將男子送醫。

苗栗縣消防局表示，呼籲民眾珍惜救護資源，把救護車留給有需要的人，如謊報救護車、無故撥打消防機關報警電話可處3000至15000元罰鍰；這起謊報案件是以濫用救護車規定開出1600元收費告知單，以往也曾開立過類似收費單，例如有民眾叫救護車，到了醫院卻不掛急診，而是一般門診，把救護車當免費計程車使用，都是濫用救護車的不當行為。

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