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小孩臉色發白 大溪警開道協助就醫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪警分局交通分隊用巡邏車幫忙開路，順利讓母子到醫院。記者鄭國樑／翻攝
大溪警分局交通分隊用巡邏車幫忙開路，順利讓母子到醫院。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪區謝姓婦人就讀國中的兒子昨天身體不適，因正值上班交通尖峰時間，她把車開到大溪警分局交通分隊求助，值班員警調派同事駕駛巡邏車開道，8分鐘後安全引導母子人車到龍潭區一家醫院就診。

大溪警分局交通分隊長謝沛昕表示，婦人昨天上午進分隊在值班台前情緒激動，說孩子全身發抖臉色發白、換氣困難，她開車載孩子準備到龍潭一家醫院急診，當時因為上班時間車流量大，沿途紅綠燈號誌也多，不得已才請警方協助。警員見情況緊急，當機立斷安排巡邏車一路鳴警笛開警示燈，全程約6.8公里花8分鐘安全抵達龍潭區一家醫院。

謝婦兒子到達醫院，經醫務人員檢視觀察後無大礙，婦人總算放下心中一顆大石，並表示在家看到兒子的狀況很惶恐 ，車看出來路邊有警察單位馬上衝進去求協助，她非常感謝警方熱心幫忙。

知道孩子無大礙媽媽才放心。記者鄭國樑／翻攝
知道孩子無大礙媽媽才放心。記者鄭國樑／翻攝

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