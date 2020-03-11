小孩臉色發白 大溪警開道協助就醫

桃園市大溪區謝姓婦人就讀國中的兒子昨天身體不適，因正值上班交通尖峰時間，她把車開到大溪警分局交通分隊求助，值班員警調派同事駕駛巡邏車開道，8分鐘後安全引導母子人車到龍潭區一家醫院就診。

大溪警分局交通分隊長謝沛昕表示，婦人昨天上午進分隊在值班台前情緒激動，說孩子全身發抖臉色發白、換氣困難，她開車載孩子準備到龍潭一家醫院急診，當時因為上班時間車流量大，沿途紅綠燈號誌也多，不得已才請警方協助。警員見情況緊急，當機立斷安排巡邏車一路鳴警笛開警示燈，全程約6.8公里花8分鐘安全抵達龍潭區一家醫院。