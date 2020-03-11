車主巷子停兩邊封路不願移車 警察撂話：每兩小時開一次單

有民眾指出晚上回家進入巷口時，因2輛汽車停在路邊導致他無法回家，因此請警方協助處理，結果雙方竟然爭執起誰先停車，且沒人願意馬上移車，讓警察當下落下狠話直說「沒人要移，我就每兩小時來開單一次」。

一名民眾在「爆怨公社」發文表示8日晚間10點回家時，因2台汽車分別停在巷內的馬路兩側，只留下中間一點小縫的通道，害原po無法將車子開到家門，因此原po打電話給警方請雙方車主移車，不料兩方人馬卻是在爭論「誰先停」，但沒有人願意馬上移車，後來在毫無結果的情況下，警察直接撂狠話，「沒人要移，我就每兩小時來開單一次」，不久車主才乖乖地將車子移開，而原po也順利抵達家門。

整個移車過程耗時一小時多，原po表示，自己已在這住了20幾年，鄰居互相要停車沒有太多意見，除非洗車外很少將車子臨停在路邊或門口。而他也說，車子臨停路邊以致於無法順利回家也不是第一次發生，選擇當下不按喇叭是不想影響明天早起上班的住戶，況且這狀況警察也處理非常多次。

文章一出，網友紛紛留言表示，「很多條小巷子都這樣」、「我家的巷子以前也是這樣」，也有人說，「是我就喇叭給他按到大家都不用睡，讓所有人知道是誰亂停，害他被吵到不能睡」，還有網友建議，「申請紅線，天天檢舉」、「請警察當場開單，後面請里長來畫紅線，以後違規就自己天天檢舉」、「申請消防通道畫紅線就一勞永逸了」。