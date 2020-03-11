快訊

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

一張圖估出8國「病例增長」！網見這疑點：日本不簡單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車主巷子停兩邊封路不願移車 警察撂話：每兩小時開一次單

聯合新聞網 / 綜合報導
車子停兩邊封路導致原po無法返家。圖片來源／ 臉書
車子停兩邊封路導致原po無法返家。圖片來源／ 臉書

有民眾指出晚上回家進入巷口時，因2輛汽車停在路邊導致他無法回家，因此請警方協助處理，結果雙方竟然爭執起誰先停車，且沒人願意馬上移車，讓警察當下落下狠話直說「沒人要移，我就每兩小時來開單一次」。

一名民眾在「爆怨公社發文表示8日晚間10點回家時，因2台汽車分別停在巷內的馬路兩側，只留下中間一點小縫的通道，害原po無法將車子開到家門，因此原po打電話給警方請雙方車主移車，不料兩方人馬卻是在爭論「誰先停」，但沒有人願意馬上移車，後來在毫無結果的情況下，警察直接撂狠話，「沒人要移，我就每兩小時來開單一次」，不久車主才乖乖地將車子移開，而原po也順利抵達家門。

整個移車過程耗時一小時多，原po表示，自己已在這住了20幾年，鄰居互相要停車沒有太多意見，除非洗車外很少將車子臨停在路邊或門口。而他也說，車子臨停路邊以致於無法順利回家也不是第一次發生，選擇當下不按喇叭是不想影響明天早起上班的住戶，況且這狀況警察也處理非常多次。

文章一出，網友紛紛留言表示，「很多條小巷子都這樣」、「我家的巷子以前也是這樣」，也有人說，「是我就喇叭給他按到大家都不用睡，讓所有人知道是誰亂停，害他被吵到不能睡」，還有網友建議，「申請紅線，天天檢舉」、「請警察當場開單，後面請里長來畫紅線，以後違規就自己天天檢舉」、「申請消防通道畫紅線就一勞永逸了」。

警察 爆怨公社

延伸閱讀

男出房貸女出水電費是主流？ 網曝慘狀喊：我都是統包

陳玉珍喊口罩網購不該再收7元 網友酸：委員幫出運費好了

外交部列23國媒體報導 喊「台灣防疫經驗世界都在看」

上班11小時日薪僅800又遭老闆狂扣錢 他喊：公平嗎

相關新聞

小心荷包！迷你版測速照相機上路 金門抓超速

喜歡開快車的民眾，要小心荷包了！金門縣警察局交通隊最近在容易超速行駛、易肇事道路，都會進行科技執法，使用「雷達移動式測速...

車主巷子停兩邊封路不願移車 警察撂話：每兩小時開一次單

有民眾指出晚上回家進入巷口時，因2輛汽車停在路邊導致他無法回家，因此請警方協助處理，結果雙方竟然爭執起誰先停車，且沒人願意馬上移車，讓警察當下落下狠話直說「沒人要移，我就每兩小時來開單一次」。

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

影／新冠肺炎防疫期間 台南取締酒駕「零空窗」

新冠肺炎疫情延燒，台南市呼應行政院蘇貞昌取締酒駕沒有空窗期，下午2時30分起同步取締酒駕專案勤務，市長黃偉哲親赴安平區健...

取餐停車擺不平 外送員與攤商衝突4人受傷

桃園市29歲呂姓外送員今天中午前往桃園區中華路一家小吃攤，準備取餐送交客戶，他停好送貨機車後，33歲販賣燒烤的張姓攤商販...

影／我從湖北回來發燒 男子酒後濫叫救護車罰1600

「我從湖北回來，發燒了！」苗栗縣苑裡鎮50歲鄭姓男子昨晚6點多打119叫救護車，聲稱自己從大陸湖北返回台灣，已有發燒現象...

小孩臉色發白 大溪警開道協助就醫

桃園市大溪區謝姓婦人就讀國中的兒子昨天身體不適，因正值上班交通尖峰時間，她把車開到大溪警分局交通分隊求助，值班員警調派同...

汽車撞雲豹裝甲車 網友調侃：別越級打怪

桃園市楊梅區中山北路一段，今天早上10點左右，發生一起汽車與陸軍269旅雲豹裝甲車擦撞意外，照片被民眾PO上網，調侃車主...

新北里長提餵養浪犬造成環境髒亂 環保局：加強取締

新北市民政局今天舉辦中和區里長座談會，有里長指出，圓通路367巷附近的山坡地出現流浪犬，除了住戶害怕流浪犬造成安全問題，...

台南下午同步取締酒駕 警嚴陣戴口罩、護目鏡標準裝備

今天下午13時至17時台南市各分局同步在日間實施取締酒後駕車勤務，玉井警分局在勤教時提醒同仁執勤時一律配戴口罩；若有接觸...

飛車搶奪路人金項鍊 狡猾竊賊多次變裝仍躲不過遭逮

45歲周姓男子因缺錢花用，日前騎著贓車飛車搶劫路旁一名男子身上的金項鍊，隨後將偷來機車丟棄路邊，沿路變裝躲藏，警方後來查...

影／檢警勘查倒樹致1死3傷現場 去年廟方便知有樹病

高雄市義永寺廟前榕樹昨天突然倒下，致樹下聊天的陳姓夫婦4人1死3傷。檢警今天下午勘查案發地點，廟方表示，去年或前年有專家...

熱門新聞

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

高雄義永寺廟前榕樹垮下 1死3傷

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

誰家丟掉的舊床墊藏金子？ 快到湖內警分局認領

南迴改安朔岔路未禁左轉 民眾無端被台東警開單引民怨

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。