小心荷包！迷你版測速照相機上路 金門抓超速

喜歡開快車的民眾，要小心荷包了！金門縣警察局交通隊最近在容易超速行駛、易肇事道路，都會進行科技執法，使用「雷達移動式測速設備」，來抓快車。金門縣交通隊表示，行車速度若超過最高時速者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

最近有眼尖民眾發現，在伯玉路靠近中山林的出入口，發現警方在路旁設置臨檢站時，員警除了手持式測速儀之外，有時身旁還會出現一款低於成人腰部以下，宛如音箱喇叭的「黑色的手提盒」設備，遠看就像是車用電瓶，但前面有鏡頭、後方有螢幕，其實這是縣警局最新「迷你版的測速照相機」-移動式測速照相機。

金門縣警察局交通隊副隊長蔡志慶表示，金門地區未設有固定式測速設備的道路，時常發現有汽機車駕駛超速違規、引發事故的情況出現，為有效防制意外發生，特別出動移動式雷射測速器等科技執法設備，提醒民眾駕駛人應特別留意。

據交通隊資料顯示，金門地區自今年1月至今已發生3件A1死亡交通事故，造成3人死亡，其中1件疑似車速過快造成。為有效遏止駕駛人降低行車速度，以維護行車之安全，警方自即日起將不定時在易肇事路段，採用移動式「科技執法設備」，實施交通稽查、測速照相及測速稽查。