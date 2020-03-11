影／新冠肺炎防疫期間 台南取締酒駕「零空窗」

新冠肺炎疫情延燒，台南市呼應行政院蘇貞昌取締酒駕沒有空窗期，下午2時30分起同步取締酒駕專案勤務，市長黃偉哲親赴安平區健康路與文平路口視導並慰問基層員警。黃偉哲宣示防疫期間，台南市對酒駕零容忍，取締沒有空窗期，同時不分白天或晚上，視各區統計數據在高危險時段及地區加強執法，民眾切勿心存僥倖。

「員警自我保護第一！」警察局長周幼偉表示，警局已依警政署規定暫停使用簡易酒精檢知器外，也配發隨身型乾式洗手液噴霧，並要求同仁執行勤務時，一律佩戴口罩、手套及護目鏡，避免同仁及民眾遭受感染。

他表示，已要求員警執行取締酒駕勤務，嚴禁員警將頭伸進轎車內，攔查駕駛人應保持一定距離，先行觀察駕駛人有無酒容、酒氣後，如有疑似飲酒，再施以酒測器檢測，檢測前、後酒測器應均應擦拭消毒儀器外觀，才可進行吹測。另使用過後的吹嘴、手套，也要使用塑膠袋包覆處理，避免二次汙染，保護駕駛人及員警本身安全。

他也強調，酒測器使用前後均會消毒，吹嘴也是一次性使用，使用後立即拋棄，且酒測器設計氣體不會回流，不會有氣體殘留外，也不會導致傳染事宜，籲請民眾放心。

警方當場攔查一位轎車司機，並以最高規格的防疫層級實施酒測，司機酒測值為零，員警使用過後的吹嘴、手套等物品，當場也以塑膠袋封存，帶回銷毀。

台南市警局統計，今年1-2月取締酒後駕車高達1028件，有效遏止酒後駕車行為，惟至2月底仍有203人因酒後駕車而傷亡，雖較108年同期減少106人，仍有駕駛人心存僥倖酒後駕車。2月28日凌晨0時36分，安定區海寮里一位機車騎士撞電線桿身亡，事後檢測發現體內酒精濃度超標。