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新北里長提餵養浪犬造成環境髒亂 環保局：加強取締

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
錦昌里里長范文輝表示，圓通路367巷附近的山坡地出現流浪犬，除了住戶害怕流浪犬造成安全問題，也有餵養人餵養流浪犬卻不將環境整理乾淨，造成髒亂。記者江婉儀／攝影
錦昌里里長范文輝表示，圓通路367巷附近的山坡地出現流浪犬，除了住戶害怕流浪犬造成安全問題，也有餵養人餵養流浪犬卻不將環境整理乾淨，造成髒亂。記者江婉儀／攝影

新北市民政局今天舉辦中和區里長座談會，有里長指出，圓通路367巷附近的山坡地出現流浪犬，除了住戶害怕流浪犬造成安全問題，也有餵養人餵養流浪犬卻不將環境整理乾淨，造成髒亂，環保局表示，環境髒亂部分會加強取締，農業局表示，目前已抓7隻流浪犬，里長如有需求也會配合。

錦昌里里長范文輝表示，圓通路367巷是去圓通寺的必經之路，附近也有托兒所跟幾家住戶，流浪犬也造成當地出入安全隱憂，加上餵養人從一開始的狗飼料換成生食，包含生肉、肝臟類等，路上到處都是，現在是防疫期間，還造成環境髒亂，希望環保局能勞費多一點心力去稽查，不然沒完沒了。

農業局表示，從去年6月起至今年1月，已加強加派人員巡查圍捕82次，總計已捕獲4隻在山坡穿梭的流浪犬，但由於該處空間寬廣，流浪狗熟悉地形，要捕捉不容易，如果里長認為還有需要捕狗需求，動保處也會配合。

農業局表示，今年2月25日也邀集中和區公所、環保局、里長一同前往會勘，並協調各動物之家人力擴大進行圍捕，共捕獲3隻流浪犬，後續也會加強巡查圍捕在該山坡區的犬隻，還有該路段巡查工作。

環保局表示，民眾餵食流浪狗若沒有將原址清理乾淨，會對餵食者進行開罰，現場也已架設告示牌提醒民眾請勿餵食，也有架設攝影機依照影像已告發4件民眾餵食流浪狗卻沒有清理飼料，環保局會加強稽查，也會跟里長留下聯繫窗口，若發現問題就可馬上回報。

流浪犬 流浪狗

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