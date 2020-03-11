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警打詐擋下！老翁領50萬稱買機車 匯百萬幫網友買房子

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
佳里警分局長斯儀仙（右）致贈感謝狀給勸阻詐諞有功的金融機構行員。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局長斯儀仙（右）致贈感謝狀給勸阻詐諞有功的金融機構行員。記者吳淑玲／翻攝

台南市佳里分局透過南市首創防制「詐騙三道封鎖線」政策，共組「反詐騙守門員」，今年2月底至3月初連續攔阻3件詐騙案件，共計守住民眾財產新臺幣318萬元。

佳里警方表示，佳里派出所2月27日接獲接獲佳里郵局通知，有一老翁欲提領50萬元購買機車顯非合理，通報員警到場關懷，得知老翁欲花錢購買保健食品，係遭假推銷詐騙，即時攔阻受害。

3月5日後營派出所接獲西港農會後營分部通知，有一婦女欲提領80萬元，其神情緊張顯有異常，通報員警到場關懷，得知婦人接獲恐嚇電話，稱其兒在外擔保欠款遭討債公司綁架，員警即時安撫情緒，告知為詐騙手法，並立即連繫其兒女，確認安全無慮，即時攔阻受害。

3月6日西港分駐所接獲西港郵局通知，有一民眾欲解除壽險兌換100萬元現金，幫網友購買房產，通報員警到場並告知為網路交友詐騙，溝通期間民眾多次要警方勿管閒事且堅持匯款，市議員蔡秋蘭剛好到西港分駐所慰勞，一同加入勸說行列，民眾恍然大悟驚覺受騙，並稱稍早已匯款88萬元給網友，經員警立即通報受款銀行，成功攔阻88萬元。

佳里分局長斯儀仙表示，南市首創防制詐騙三道封鎖線政策，建立金融機構、超商及里鄰長之LINE群組，成立防護網即時通報系統，可將最新詐騙手法運用LINE廣播器廣播予第一道陣線人員知悉，和警方一同串聯「反詐騙守門員」，在疑似詐騙案件發生時，可迅速通報即刻展開追緝行動，與警察共同構築保護民眾財產之防衛體系。

警方再次提醒，接到詐騙電話，最好一聽、二掛、三報案，保持冷靜，立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線，或向轄區派出所報案及詢問，以免受騙。

佳里警分局長斯儀仙（左）感謝給勸阻詐諞有功的金融機構行員。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局長斯儀仙（左）感謝給勸阻詐諞有功的金融機構行員。記者吳淑玲／翻攝

詐騙 老翁

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