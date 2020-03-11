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飛車搶奪路人金項鍊 狡猾竊賊多次變裝仍躲不過遭逮
45歲周姓男子因缺錢花用，日前騎著贓車飛車搶劫路旁一名男子身上的金項鍊，隨後將偷來機車丟棄路邊，沿路變裝躲藏，警方後來查緝到周男自台北搭車前往雲林打工，到雲林埋伏順利逮人，並在周背包中查獲贓物金項鍊，警詢後依搶奪、竊盜罪嫌移送。
周男居無定所，平日以台北公園等地為家，靠著打零工換取的微薄薪資過活，是名慣竊。他日前因缺錢花用，打算偷機車用以飛車搶劫。他先是在台北車站尋找下手機會，因人潮太多改搭公車前往三重區，隨後順利在路邊偷到一輛機車，騎著機車在新北到處亂晃，尋找下手目標。
周男一路騎車閒晃到新北市永和區中山路一段上一間洗車場附近，見一名正在等候洗車、十分靠近路旁的江姓男子身上金項鍊十分顯眼，騎車靠近後伸手搶走金項鍊，隨後逃逸無影。
警方獲報後調閱監視畫面，發現周將竊得車輛、犯案安全帽、外套等丟棄在中和後步行繼續逃逸，沿路更多次變裝以躲避追緝，更跑到桃園打零工躲避追緝，最後警方發現周男在台北找到徵臨時工的老闆，昨天下午已由老闆開車南下載往雲林準備做工，今天凌晨趕往雲林縣麥寮鄉埋伏，二時許順利將周逮捕到案，並在周的隨身背包內查扣犯案得手的金項鍊1條，價值約新台幣10萬元。
警方指出，由於周男犯案罪刑明確，又是隨機下手，唯恐他再度犯案，便沿路調閱監視畫面，但周男十分狡猾，多次變裝增加辦案難度，警方派出幾十人一路調閱近千支監視畫面才鎖定周男身分，並前往雲林順利逮人，警詢後將依搶奪、竊盜罪嫌移送新北地檢署。
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