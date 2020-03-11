影／檢警勘查倒樹致1死3傷現場 去年廟方便知有樹病

高雄市義永寺廟前榕樹昨天突然倒下，致樹下聊天的陳姓夫婦4人1死3傷。檢警今天下午勘查案發地點，廟方表示，去年或前年有專家提醒過樹有問題，廟方也一直都有整頓。對於榕樹是否患褐根病才導致民眾傷亡，以及廟方是否有疏失責任，檢方表示，將蒐集有資料後再釐清。

高雄市三民區義永寺前方的榕樹昨天下午上午11點30分突然倒下，擊中去為亡故親戚捻香的陳姓老翁（72歲）夫婦等4人，導致陳妻（67歲）被樹木壓身，送醫不治，陳姓老翁及孫姪女及親戚3人受傷。事後，有護樹團體懷疑樹木可能患褐根病才倒下。

今天高雄地檢署檢察官到高雄市立殯儀館相驗陳妻後，也與警方趕去在三民區建興三巷的義永寺，勘查案發現場。

家屬不知倒下的榕樹是否患病，但見樹根狀況，認為「老樹新種」，根不深才會倒下來。