聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／檢警勘查倒樹致1死3傷現場 去年廟方便知有樹病
高雄市義永寺廟前榕樹昨天突然倒下，致樹下聊天的陳姓夫婦4人1死3傷。檢警今天下午勘查案發地點，廟方表示，去年或前年有專家提醒過樹有問題，廟方也一直都有整頓。對於榕樹是否患褐根病才導致民眾傷亡，以及廟方是否有疏失責任，檢方表示，將蒐集有資料後再釐清。
高雄市三民區義永寺前方的榕樹昨天下午上午11點30分突然倒下，擊中去為亡故親戚捻香的陳姓老翁（72歲）夫婦等4人，導致陳妻（67歲）被樹木壓身，送醫不治，陳姓老翁及孫姪女及親戚3人受傷。事後，有護樹團體懷疑樹木可能患褐根病才倒下。
今天高雄地檢署檢察官到高雄市立殯儀館相驗陳妻後，也與警方趕去在三民區建興三巷的義永寺，勘查案發現場。
家屬不知倒下的榕樹是否患病，但見樹根狀況，認為「老樹新種」，根不深才會倒下來。
據廟方人員說，樹木已經種植多年，都有在整頓，注意樹的狀況；約去年或前年，曾有懂樹的信徒，提醒說榕樹有問題，廟方便依照專業提供的處理方式，在樹木周圍的水泥造景挖洞排水，儘量不施藥，保持根部不受潮。廟方說，專家也提到常見褐根病，但並沒說這棵樹就是患褐根病。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言